Se enfrentan este sábado a las 15 en el Estadio Municipal por la revancha de la final del torneo Zonal “A”. En la ida, jugado en Kilómetro 8, empataron 1-1.

Huracán y Petroquímica van en busca de la consagración

Huracán recibirá este sábado a Petroquímica por el juego revancha de la final del torneo Zonal “A” del fútbol de Comodoro Rivadavia.

El partido, que se jugará en el Estadio Municipal de Km 3, sin público visitante, dará comienzo a las 15 y será controlado por Marcelo Ugarte, mientras que Blas Subelza y Cristian Ontivero serán los jueces de línea.

Se enfrentaron el último sábado en cancha del “Verdolaga” y el partido terminó igualado 1-1.

En ese contexto, el goleador Rodrigo Ledesma abrió el marcador en la etapa inicial para el “Globo”, y en el segundo tiempo, Petroquímica llegó al empate a través de Benjamín Pedrosa.

Cabe destacar que en caso de igualdad, la serie se definirá a través desde el punto del penal.

SE DISPUTA LA FINAL

REVANCHA DE RESERVA

Por otra parte, este sábado desde las 19 en cancha de Laprida se jugará la final revancha de la Reserva A, entre Comisión de Actividades Infantiles y General Saavedra.

El partido, que se desarrollará en el estadio Domingo Perea del club Laprida, será controlado por Cristian Ontivero.

En el encuentro de ida, jugado en el “Parque”, fue triunfo de Saavedra que se impuso por 1-0 con gol convertido por Dante Saavedra.