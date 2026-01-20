El evento que concluyó en la madrugada de este martes en la costanera de Caleta Olivia se afianza como uno de los eventos populares más relevantes de la región.

Imponente cierre de la Fiesta de la Náutica y el Turismo

En sus tres jornadas consecutivas, la Fiesta de la Náutica y del Turismo, en Caleta Olivia, volvió a destacarse por su carácter integrador y por ser la única en la región que reúne, en un mismo espacio y a la orilla del mar, a artistas, productores, deportistas, prestadores turísticos, gastronómicos, vecinos y visitantes.

La zona costanera se convirtió así en un punto de encuentro que combinó actividades deportivas, expresiones culturales, espectáculos musicales, propuestas gastronómicas y ferias productivas, en un entorno natural que puso en valor el frente costero y el potencial turístico de la ciudad.

La convocatoria fue amplia y diversa, con la participación de turistas provenientes de distintas localidades de la región, quienes se sumaron a las múltiples actividades programadas, fortaleciendo el movimiento económico local y el posicionamiento de la ciudad más grande del norte santacruceño como destino turístico.

Uno de los principales distintivos de este evento se refleja en su capacidad de articular a sectores públicos y privados, generando un espacio donde conviven el deporte náutico, la cultura, la producción local y la gastronomía, con el mar como escenario principal.

Esta impronta la consolida como un evento único en su tipo y la posiciona como una de las fiestas más relevantes dentro de la agenda regional.

Desde la Municipalidad se destacó el acompañamiento de los vecinos y vecinas, el compromiso de los artistas locales, el trabajo de los deportistas y productores, y el aporte de los emprendedores y comercios gastronómicos, cuyo esfuerzo conjunto permitió el desarrollo exitoso de cada jornada.

La Fiesta de la Náutica y del Turismo reafirma así su crecimiento sostenido, su identidad propia y su rol estratégico en la promoción turística, cultural y deportiva de Caleta Olivia, consolidándose como un evento emblemático que cada año continúa ampliando su alcance y convocatoria.

Fuente: Prensa Municipal