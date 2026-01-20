Imponente cierre de la Fiesta de la Náutica y el Turismo

En sus tres jornadas consecutivas, la Fiesta de la Náutica y del Turismo, en Caleta Olivia, volvió a destacarse por su carácter integrador y por ser la única en la región que reúne, en un mismo espacio y a la orilla del mar, a artistas, productores, deportistas, prestadores turísticos, gastronómicos, vecinos y visitantes.
La zona costanera se convirtió así en un punto de encuentro que combinó actividades deportivas, expresiones culturales, espectáculos musicales, propuestas gastronómicas y ferias productivas, en un entorno natural que puso en valor el frente costero y el potencial turístico de la ciudad.
La convocatoria fue amplia y diversa, con la participación de turistas provenientes de distintas localidades de la región, quienes se sumaron a las múltiples actividades programadas, fortaleciendo el movimiento económico local y el posicionamiento de la ciudad más grande del norte santacruceño como destino turístico.
Uno de los principales distintivos de este evento se refleja en su capacidad de articular a sectores públicos y privados, generando un espacio donde conviven el deporte náutico, la cultura, la producción local y la gastronomía, con el mar como escenario principal.
Esta impronta la consolida como un evento único en su tipo y la posiciona como una de las fiestas más relevantes dentro de la agenda regional.
Desde la Municipalidad se destacó el acompañamiento de los vecinos y vecinas, el compromiso de los artistas locales, el trabajo de los deportistas y productores, y el aporte de los emprendedores y comercios gastronómicos, cuyo esfuerzo conjunto permitió el desarrollo exitoso de cada jornada.
La Fiesta de la Náutica y del Turismo reafirma así su crecimiento sostenido, su identidad propia y su rol estratégico en la promoción turística, cultural y deportiva de Caleta Olivia, consolidándose como un evento emblemático que cada año continúa ampliando su alcance y convocatoria.
Fuente: Prensa Municipal