Imputaron al novio de Lourdes por privación ilegítima de la libertad

Leandro Esteban García Gómez, el novio de Lourdes Fernández, cantante de Bandana, fue imputado este viernes por privación ilegítima de la libertad tras haber sido detenido en las últimas horas por mantener encerrada a la artista en su departamento, ubicado en la calle Ravignani del barrio porteño de Palermo.

El hombre fue acusado por el fiscal Patricio Lugones, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28 y será indagado en el transcurso del día por el juez Santiago Bignone, que subroga el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47.

Lourdes fue encontrada por la Policía de la Ciudad el jueves por la noche en el departamento de del imputado. La mamá de la cantante de 44 años que integró el exitoso grupo musical Bandana y otros allegados habían denunciado esa mañana su desaparición en Comisaría Vecinal 14B y alertado a las autoridades sobre un posible caso de hostigamiento y violencia de género.

El hallazgo se produjo tras una orden de allanamiento dispuesta por el magistrado interviniente. La Policía ya había estado en el domicilio durante el día: según indicaron fuentes oficiales, en una primera visita no habían hallado a Lourdes porque el dueño de la vivienda no les permitió recorrer todos los ambientes del inmueble.

Horas después, con la orden judicial, la División Investigaciones Comunales 14 ingresó por la fuerza al departamento de García Gómez y encontró a Lourdes, quien fue trasladada al Hospital Fernández. Tras algunas horas, la artista dejó el hospital junto a una amiga.

En el sanatorio la revisaron hasta que finalmente confirmaron que no tenía un ningún signo de golpes, ni patología que justificara la internación. La cantante fue dada de alta con el consentimiento de un familiar y su propia firma.

Nadie, ni los médicos, ni el personal de guardia, halló una razón para retenerla. La joven fue acompañada en su salida, pero no por su madre.

García Gómez no estaba en el domicilio al momento del hallazgo de la mujer, pero fue detenido minutos después dentro del edificio. Los investigadores creen que el hombre pretendía escapar por la terraza.

Según trascendió, fue encontrado escondido en un placard cuando la policía allanó el domicilio. Oponía resistencia, actuaba fuera de sí. Intentó escapar por la ventana, hacia el pulmón de manzana. Participó del operativo personal de la Justicia en compañía de la Policía de la Ciudad, la División Científica y el SAME.

EL TESTIMONIO DE LISSA VERA

La cantante y ex integrante de Bandana, Lissa Vera, fue una de las denunciantes y este viernes brindó su testimonio sobre el caso en Infobae En Vivo. “Hacía rato que Lourdes tenía problemas con este pibe, desde que lo denunció en 2022 hasta ahora. Y la cosa no mejoraba, empeoraba”, recordó, y explicó que fue ese contexto el que la empujó a involucrarse y denunciar. “Tomé la decisión de ir y denunciar. La tenía secuestrada, este pibe”. “No tengo miedo de hablar, pero sí tengo miedo de las consecuencias”, advirtió.

Vera no sólo describió un clima de terror, sino también de desesperanza frente a la impunidad que atribuía al agresor. “Creo que era tan impune o se sentía tan impune que se rio de la policía en la cara, se burló del turismo, se burló de todo el mundo”, sentenció. Además, describió las actitudes de García Gómez: “Es un tipo con una patología bastante clara y psicopática, podríamos decir. Fue muy fácil apagarle la vida a Lourdes”.

Durante la entrevista con Infobae en Vivo, la cantante profundizó en la relación que unía a Lourdes con su pareja y destacó el dominio psicológico ejercido. “Él tenía un control psicológico evidente. También desde los efectos del amor, desde un enamoramiento que sólo estaba de parte de ella, porque él evidentemente no la amaba”.

Sobre los riesgos a los que estuvo expuesta Fernández, Vera fue tajante: “Estaba secuestrada, verdaderamente secuestrada. Lo ocultó a las autoridades. No le importaba nada”.

Luego concluyó hablando sobre el vínculo de amistad entre Vera y Fernández sufrió el desgaste propio de una relación ensombrecida por la violencia. “Nuestra amistad estaba chocada porque no estoy en nada de acuerdo que siga con esa persona. Aparte, también se había generado un odio hacia mí. Él me odiaba, me odia y me va a odiar mucho más por haber intervenido. No tengo miedo de hablar, pero sí de las consecuencias”.