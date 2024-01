Incertidumbre en la oficina de ANSES en Comodoro por posibles despidos

Dentro del contexto nacional de despidos en ANSES, ayer en la sede central de Comodoro, se realizó una asamblea de trabajadores, convocada por el Sindicato de los trabajadores de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Scafspi) solicitando la reincorporación de dos trabajadoras que no pudieron ingresar al sistema, pero que tampoco recibieron telegrama de despidos.

Gustavo Ortiz, reemplazante a cargo de la oficina de ANSES Comodoro Rivadavia, en diálogo con Crónica brindó más detalles de la situación.

“Estamos en una situación de incertidumbre dentro de ANSES. El viernes tuvimos dos compañeras que no pudieron ingresar, por nuestro sistema para marcar su entrada y por los sistemas propios de ANSES para poder trabajar como todos los días. Hoy -por ayer lunes- también tuvimos la misma situación con esas compañeras” y agregó, “no ha llegado ninguna información a nivel central de ANSES o algún telegrama. Pero se entiende que viene por ese camino”. En este sentido, reiteró que están desde el viernes “tratando de dilucidar” la situación y lo que está pasando con las trabajadoras, no habiendo una resolución en concreto.

Si bien Ortiz señaló que no hay información oficial desde la central de ANSES, ni un telegrama de despido para Comodoro, “esto se entiende por el DNU, donde una de las partes dice que todos los empleados públicos y con contrato en 2023 serían dados de baja, es lo único que nosotros hasta el momento podemos decir”.

Como se dio a conocer a nivel nacional, esta situación se está dando en oficinas del organismo de otras ciudades. “Nosotros acá en Comodoro dependemos de una regional que está en Río Gallegos y la gran mayoría de las oficinas están con la misma situación. Por ahí en algunas son más compañeros donde hay oficinas que no se han podido abrir, nosotros acá en particular tenemos dos compañeras y dos compañeras más en la localidad de Sarmiento que están en la misma situación”.

Respecto a la cantidad de personas que trabajan actualmente en la oficina de Comodoro, Ortiz señaló, “son 38 personas más un par de compañeros que están con licencia de enfermedades, llegaremos a los 43 trabajadores en total, aproximadamente”.

“SITUACION DE INCERTIDUMBRE”

Por su parte la representante del Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Scafspi), Grisel Schiavini, en conversación con Crónica comentó que “la situación es que hoy no podemos hablar de despidos acá, porque todavía no llegaron los telegramas. Apelamos a que estén en una instancia de negociación”.

Por este motivo, los trabajadores se encuentran con medidas de asambleas por 40 minutos y en función de los lineamientos que va bajando el gremio. “Solamente nuestro gremio es el que está haciendo asambleas. Recordemos que acá en Anses hay cuatro gremios que es el de Scafspi, ATE, UPCN y APOC. El que está tomando las medidas actualmente es Scafspi”, dijo.

Schiavini explicó que Comodoro siempre fue una oficina donde hay participación de los trabajadores en las asambleas. “Se suman, todos los compañeros independientemente del gremio, todos en solidaridad” y agregó “Hoy, no podemos hacer más que esto, hacer 40 minutos de Asamblea por el tema de que no hay despidos reales. Apelamos a que haya una negociación porque Comodoro no está en la misma situación que otras oficinas”.

La representante sindical también señaló que, aunque en Comodoro Rivadavia no se han materializado despidos, en otras sedes regionales y nacionales sí se han registrado. “El número no es oficial pero se dice que fueron despedidos una cifra de 340 compañeros aproximadamente la semana pasada, pero son jefes políticos que no es el caso de Comodoro”.

Continuó explicando: “Nosotros tenemos una resolución donde dice que cada jefe político termina el mandato y se tiene que retirar. Tenemos una resolución, y esto ya los anunciaron, de que los últimos ingresos con contratos del 2023 se rescinden, y eso es lo que está pasando. Tengo entendido que se está haciendo por tandas”.

Schiavini, con 17 años de experiencia en el organismo, describe estas situaciones como cíclicas, asociadas a los cambios de gobierno. Enfatiza que, por el momento, la falta de una dirección clara desde el ámbito ejecutivo local añade una capa adicional de incertidumbre.

“Esto es político, viene un gobierno entra otro y se van los del último año, viene otro gobierno reincorporan a los que echaron anteriormente, etc. Esto funciona así, de todos modos no hay nada nuevo o sea porque ya se anunció que los últimos contratos de 2023 van a ser rescindidos, se dijo que los jefes se tenían que ir, por lo que muchos jefes se pusieron en planta permanente, que no fue este caso.

“Ahora nosotros estamos viendo qué va a pasar a medida que va pasando el tiempo. Por el momento tenemos la marcha que vamos a participar como gremio convocada por la CGT por la cual voy a estar presente y ahí después veremos cómo sigue”.

“Siempre hay miedos, hay angustias por los compañeros, despedidos. Pero bueno, hoy tampoco tenemos jefe, tenemos un compañero que está como representante, no tenemos regional, nuestro director ejecutivo todavía no se presentó formalmente como lo hicieron los jefes anteriores, entonces estamos en una situación de incertidumbre que no vamos a saber cómo va a seguir y a la espera del lineamiento gremial”.

“NOSOTROS SIEMPRE TUVIMOS POCO PERSONAL”

“Nosotros siempre tuvimos poco personal. Siempre pedimos personal del día cero, Comodoro tiene una situación que es apolítico. Por ejemplo, a diferencia de la oficina de ANSES, en Santa Cruz donde hubieron muchos ingresos desde el día cero, acá nos pusieron recién el último año, cuando es la Unidad De Atención Integral (UDAI) más grande de la región. Entonces es una situación que es particular porque la verdad que nosotros no tenemos personal, se jubiló mucha gente, entonces no estamos en igualdad de condiciones de otras UDAI, donde sí sobra gente”, finalizó.