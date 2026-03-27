El “Rojo” se impuso 4-2 a Atenas de Río Cuarto y avanzó a la próxima instancia donde se las verá con el ganador de Unión de Santa Fe y Agropecuario.

Independiente ganó y se metió en los 16vos. de final de la Copa Argentina

Independiente de Avellaneda derrotó este viernes por 4-2 a Atenas de Río Cuarto y avanzó a los 16vos. de final de la Copa Argentina Axion Energy.

El partido, que se jugó en el estadio Norberto Tito Tomaghello del club Defensa y Justicia -en Florencio Varela-, tuvo el arbitraje de Fernando Espinoza.

Los goles del “Rojo” los marcaron Facundo Valdez, Ignacio Pussetto, Luciano Cabral -ex Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia-, y Felipe Tempone. Facundo Quiroga y Marcos Rivadero convirtieron los goles del elenco cordobés, donde su arquero Matías Soria le contuvo un penal a Santiago Montiel.

Además de Cabral, en Independiente jugaron otros dos ex CAI. Uno fue el mediocampista Ignacio Malcorra y el otro fue el defensor Nicolás Freire.

No había pasado mucho en el partido en los primeros 20 minutos de juego. Independiente había tomado la iniciativa ante un Atenas que trataba, con orden táctico, de cortar la circulación de pelota del Rojo en la mitad de la cancha.

Hasta que Valdez, con un remate directo puso el primer gol de tarde para el cuadro de Avellaneda, que con un tanto en su haber comenzó a administrar la ventaja con tranquilidad con la intención de esperar el error del rival.

El conjunto cordobés sintió el impacto, se desordenó y perdió las marcas. Independiente impuso en el tramo final del primer tiempo su jerarquía de Primera división. Cabral, que hacía varios partidos que no convertía, marcó el tercero para Independiente.

Sin un gran rendimiento colectivo y con algunas actuaciones individuales que no pasaron de lo correcto, el “Rojo” sacaba en el primer capítulo una diferencia de tres goles en el tanteador para encarar el complemento con mayor tranquilidad.

Para el segundo tiempo, el entrenador de Atenas, Martín Gastón Leva, movió el banco de suplentes y mandó a la cancha a tres delanteros, Emiliano Gómez, Paulo Oballes y Thiago Pagliaricci, con la idea de adquirir la movilidad y poder descontar.

A media máquina, el “Rojo” controlaba el desarrollo del partido y jugaba como si creyera que el cuarto gol podía llegar por decantación, ante un adversario que le costaba llegar con aproximaciones de peligro al arco defendido por Joaquín Blázquez.

Y así, tras un desborde del uruguayo Matías Abaldo, el ingresado juvenil Felipe Tempone estableció el 4 a 0 con un toque suave en el área chica. El compromiso estaba resulto y solo restaba saber si Independiente sería capaz de incrementar su cosecha en la red.

Parecía que el quinto grito iba a llegar de penal, pero no. El arquero de Atenas contuvo un remate desde los 12 pasos a Santiago Montiel, cuando quedaban poco minutos para el cierre del partido.

Todo parecía liquidado y llegó el descuento del cuadro de Río Cuarto. Facundo Quiroga, el volante más creativo del elenco cordobés, puso el 4 a 1 al ejecutar con precisión un tiro libre.

En el cierre, Marcos Rivadero aprovechó un descuido defensivo y señaló el segundo tanto para Atenas y las cifras definitivas del partido.

En la próxima instancia, los de Gustavo Quinteros, se las verá con el ganador de Unión de Santa Fe y Agropecuario, quienes se enfrentarán este lunes desde las 21:15 en el Parque de la Independencia de Newell’s Old Boys de Rosario.