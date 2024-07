Independiente Rivadavia ganó en la vuelta de Villa al fútbol argentino

En el partido que marcó la vuelta del delantero colombiano Sebastián Villa al fútbol argentino, en este caso con la camiseta de Independiente Rivadavia, la ’Lepra’ se impuso de local 1-0 ante Gimnasia de La Plata por la reanudación de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido, que se jugó en el Estadio Bautista Gargantini de Mendoza y correspondió a la sexta fecha, fue arbitrado por Fernando Echenique y el gol lo marcó Lautaro Ríos.

En el equipo mendocino se produjo el debut de Villa, atacante ex Boca Juniors, quien fue condenado por violencia de género y retornó al fútbol argentino luego de más de un año. El delantero viene de quedar libre del Beroe Stara Zagora del fútbol búlgaro.

El ’Lobo’ no jugó un buen primer tiempo y las cosas no cambiaron mucho en el segundo, tanto así que no contabilizó disparos al arco. Por el contrario, la ’Lepra’ tuvo ocasiones para ampliar la ventaja con Villa, quien fue la figura del partido.

El único gol del compromiso tuvo lugar a los 37 minutos, de la mano de Lautaro Ríos. El mediocampista se despegó de su marca, conectó un centro de Villa al corazón del área y luego no perdonó de frente al arquero.

El partido estuvo demorado entre los 7' del segundo tiempo y los 16' por la invasión de algunos hinchas en el campo de juego.

Con este resultado, los liderados por Martín Cicotello llegaron a los diez puntos, cifra que hoy tienen los de Marcelo Méndez y Racing. Más allá de la caída, el ’Lobo’ también se llevó la mala noticia de la roja de Yonathan Cabral.

En la próxima fecha, Independiente Rivadavia buscará dar el golpe como visitante frente a Newell’s Old Boys en Rosario. Por su parte, Gimnasia intentará dar vuelta la página y volver al triunfo contra San Lorenzo en el Bosque.