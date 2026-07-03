Influencer generó polémica al pedir plata para la entrada de Selección Argentina vs. Cabo Verde

Florencia Moncalvillo Chicco, conocida como "El Mundo de Flor", desató debate al pedir donaciones para ver a la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Un video viralizado generó indignación en las redes sociales, especialmente en X (ex Twitter). La influencer Florencia Moncalvillo Chicco, que se encuentra en Estados Unidos cubriendo la Copa del Mundo, le pide dinero a sus seguidores para poder asistir al cruce de la Selección Argentina vs. Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.

"La estoy pasando muy mal": el polémico pedido desde Miami

En la grabación, se puede ver a la joven comiendo una hamburguesa de gran tamaño en un restaurante exclusivo. "Pido plata para que me compren ustedes una entrada para ver a Argentina - Cabo Verde", arranca diciendo, al mismo tiempo que reconoce que su video iba a generar polémica.

A lo largo del clip, la influencer asegura que "la está pasando muy mal" debido al costo de los tickets. Según sus propias palabras, las entradas para el partido de la Scaloneta en Miami oscilan entre los 1.950 y los 2.000 dólares, una cifra que calificó como "mucha plata".

Para intentar justificar su pedido de donaciones a través de su alias de Mercado Pago, relató una llamativa anécdota: "El otro día recibí un mensaje de una jubilada que cobra la mínima en Argentina y me dice: 'Flor, te quiero ayudar, dame tu CBU'". Aunque afirmó haber rechazado esa transferencia en particular, la creadora de contenido invitó al resto de su audiencia a colaborar "con un dólar" o con mensajes de aliento.

Las feroces críticas de los usuarios en las redes sociales

La reacción de los internautas no se hizo esperar y el repudio fue generalizado. Los usuarios criticaron con dureza la falta de tacto de la influencer al pedir dinero en un contexto de crisis económica en el país, sobre todo mostrándose en el exterior y consumiendo en un local gastronómico caro.

"Un signo de estos tiempos: burlarse y tomar por estúpida a la gente", lanzó una usuaria indignada. Por su parte, otro seguidor cuestionó la desconexión con la realidad local: "No llego con la SUBE mañana para volver del trabajo y ¿pide plata para una entrada?". Las críticas apuntaron a lo que muchos consideraron un "descaro" y una "moda" de intentar vivir a costa de los usuarios de internet mientras se ostenta un viaje de lujo.