Iniciarán obras para mejorar veredas en calle San Martín

La intervención arrancará el próximo lunes y tiene por objetivo unificar el diseño de las veredas de la calle principal del casco céntrico.

En el marco de las acciones de mejoramiento y ordenamiento en materia de seguridad peatonal, el Municipio -a través de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos- iniciará a partir del lunes próximo la obra de recambio de veredas de la calle San Martín, entre España y Máximo Abásolo. En primera medida, se comenzará en la vereda norte de San Martín, entre España y Belgrano, y entre Belgrano y Mitre.

Los trabajos se irán desarrollando por una determinada cantidad de locales comerciales y no se interrumpirá la vereda completa de una cuadra, para evitar inconvenientes en comercios y vecinos que transitan a diario las calles céntricas. La obra completa tendrá un tiempo estimado de 120 días corridos.

En este marco, el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, junto al subsecretario Luis Romero, mantuvieron este viernes una reunión con los inspectores de la obra y los representantes de la empresa adjudicada, “para ponernos de acuerdo en la metodología de trabajo porque hay que asegurar el ingreso y la visibilidad de la vereda para no interferir con la actividad comercial”.

Asimismo, el funcionario indicó que se trata de “una obra de unificación del diseño de veredas en la calle San Martín para que queden todas iguales. Se van a colocar losetas de piedra partida y banda táctil para las personas con disminución visual. Buscamos poder asegurar la seguridad del peatón porque las veredas están muy deterioradas”.

Para evitar inconvenientes durante el desarrollo de la obra, se intervendrá en un tramo de entre 3 y 4 locales comerciales, “para asegurar la entrada a los comercios por las rampas correspondientes”, explicó Ostoich, al tiempo que remarcó que “la obra es una iniciativa del Municipio y en forma previa a lanzar la licitación nos reunimos con la Cámara de Comercio; les trasmitimos esta iniciativa de no intervenir la cuadra completa y así poder generar la menor cantidad de molestias en los vecinos”.

Finalmente, el secretario de Infraestructura puso énfasis en que dicha obra “es una inversión grande que hace el Municipio en la calle principal de nuestra ciudad para que quede más linda, dado que toda la ciudadanía tiene que dirigirse al casco céntrico, sea para realizar compras, ir a los bancos o efectuar cualquier trámite. Es necesario tener en condiciones esta importante arteria para poder circular y, sobre todo, caminar en una calle más amigable y transitable”.