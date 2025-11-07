Instalaron nueva bomba en toma marina de la planta de ósmosis

Como estaba previsto, aprovechándose una baja marea extraordinaria, este viernes fue instalada una segunda bomba en la toma de agua marina de la planta de ósmosis inversa de Caleta Olivia.

El dispositivo posibilitará incrementar el volumen que llega la cisterna del complejo industrial para que los trenes de filtración puedan operar las 24 horas del día y de esta manera incrementar la producción de agua potable.

Los trabajos concluyeron a media tarde y fueron ejecutados por operarios de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), siendo supervisados por el gerente del distrito local, Daniel Barrera y dos directivos de esa empresa provincial que arribaron desde Rio Gallegos, el ingeniero Eduardo Ñañez (gerente general) y Juan Antonio Oliver (integrante del Directorio).

En rigor, lo preparativos se iniciaron en la tarde noche del jueves con la extracción de un codo metálico de varias pulgadas (al cual se ensambla la bomba) que fue fijado a un nuevo pilote de cemento ya que el anterior se hallaba carcomido por el agua marina.

Ahora, con dos bombas funcionando la capacidad de la planta de ósmosis pasa del 60 % al 100 % de operatividad de procesamiento.

“Por eso el trabajo realizado hoy fue esencial ya que se asegura que la cisterna de cinco millones de libros reciba un flujo constante de agua de mar”, precisó el gerente distrital Daniel Barrera.

Por otra parte hizo saber que actualmente se reciben 600 metros cúbicos por hora desde Comodoro Rivadavia por el acueducto del sistema del Lago Musters.

A ello se sumarán entre 300 y 350 por hora, una vez que la planta de osmosis esté completamente operativa, agregándose otros 250 que provienen de los pozos acuíferos meseta.

Con todo, Barrera manifestó que paulatinamente se está superando a Emergencia Hídrica en Caleta Olivia, la cual fuera declarada la semana pasada.

“Hay más agua en distintos sectores urbanos, pero también hay que reparar las roturas y cuidar el consumo", puntualizó.