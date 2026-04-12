Instituto le cortó la racha al líder Gimnasia

La “Gloria” se impuso 84-77 en el Socios y de esa manera el local resignó una racha de diez victorias en fila por la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El líder Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia resignó este sábado una racha de diez victorias en fila -la máxima de su historia- al caer como local ante Instituto de Córdoba por 84-77.

El partido, que se jugó en el estadio Socios Fundadores, tuvo el arbitraje de Alejandro Chiti, Julio Dinamarca y Guillermo Dilernia, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 11-21, 35-42 y 56-62.

La “Gloria”, que volvió a ganarle al “Verde” por segunda vez en la temporada, comenzó dominando el partido con un gran juego interior del pívot Javier Saiz.

El ex Regatas Corrientes metió todo lo que recibía en la zona pintada y con 16 puntos, hizo que su equipo se vaya adelante al término del primer cuarto 11-21. Encima los otro 5 tantos fueron obra del ala pívot Vicente Garello.

En Gimnasia, el mejor era el alero Martiniano Dato con cuatro unidades.

En el segundo cuarto, Instituto siguió manejando el juego, donde entró a ser protagonista del escolta Leonel Schattmann, marcando buenos puntos, mientras que en Gimnasia, el goleo era más repartido.

El conjunto de Sebastián González se fue a los vestuarios por siete puntos de ventaja (35-42).

Luego del descanso largo, Emiliano Toretta, con un triple, acercó a Gimnasia a cuatro (38-42), pero Instituto respondía con Gastón Whelan y con un triple de Tomás Monacchi, la visita sacaba siete de luz (40-47).

Sin embargo, el local reaccionó, y con defensa y un doble de Mauro Cosolito debajo del aro, Gimnasia otra vez se puso a cuatro (58-62), y por eso se vino un pedido de minuto por parte del DT del equipo de Alta Córdoba.

Gimnasia ganó el tercer parcial por un punto (21-20), aunque el que continuaba mandando en el marcador era Instituto que al finalizar el tercer cuarto lideraba por seis (56-62).

Y en los últimos diez minutos, Gimnasia se acercó, con el aporte de Bryan Carabalí, Marcos Chacón, Anyelo Cisneros y Martiniano Dato.

El conjunto patagónico se puso a 2 (75-77) en los últimos instantes por un doble de Toretta, momento que la cancha era una caldera, pero Instituto, volvió a distanciarse y con tres libres de Schattmann, comenzaba a saborear un trabajado triunfo en el Socios Fundadores.

En el final, Dato marcaba de dos, pero Saiz respondía por la misma vía para que Instituto, con dos libres de Leandro Vildoza en los últimos segundos, se quede con la victoria y le corte la racha a un Gimnasia que estaba ilusionado con seguir por la senda triunfal.

En el ganador se destacó Saiz, quien fue el goleador del partido con 27 puntos, 7 rebotes, con 12-17 en dobles y 3-4 en libres. Mientras que el otro jugador clave fue Schattmann con 22 tantos, con 4-6 en triples y 4 asistencias. Además, Garello colaboró con 11 unidades, 5 rebotes y una tapa.

Por el lado del local, su mejor vía de gol fue el entrerriano Dato con 15 unidades y luego lo siguieron Carabalí (10 puntos, 8 rebotes y 2 tapas) y Cisneros (10 tantos y 7 rebotes).

El equipo, que dirige Pablo Favarel, sigue en la punta de la Liga, ahora con 23 victorias y 12 derrotas, destacando que no perdía en condición de local desde el 14 de diciembre último, día en que caía ante Oberá de Misiones (80-87).

Gimnasia cerrará la fase regular el viernes de la próxima semana cuando reciba a Argentino de Junín, el último de la tabla de posiciones.

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Síntesis

Gimnasia 77 / Instituto 84

Gimnasia (11+24+21+21): Emiliano Toretta 6, Federico Grun 3, Martiniano Dato 15, Anyelo Cisneros 10 y Bryan Carabalí 10 (fi); Carlos Rivero 4, Kenneth Horton 6, Marcos Chacón 9, Mauro Cosolito 7 y Sebastián Carrasco 7. DT: Pablo Favarel.

Instituto (21+21+20+22): Leandro Vildoza 7, Nicolás Copello 3, Tomás Monacchi 5, Vicente Garello 11 y Javier Saiz 27 (fi); Leonel Schattmann 22, Gastón Whelan 9 y Jerson Caicedo 0. DT: Sebastián González.

Parciales: 11-21, 35-42 y 56-62.

Arbitros: Alejandro Chiti, Julio Dinamarca y Guillermo Dilernia,

Estadio: Socios Fundadores

Foto: Prensa Gimnasia