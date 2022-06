Integrantes de Menudo denuncian que sufrieron abusos sexuales

El grupo Menudo marcó todo una época: nació en 1977 y se iba renovando a partir de que sus integrantes cumplían 16 años, momento en que debían dejar la banda, que era aclamada en todos los países de Latinoamérica.

En un nuevo documental, uno de los integrantes del grupo llamado Angelo García , quien se unió a Menudo cuando acababa de cumplir 11 años, dijo que fue violado durante su período de 1988 a 1990 con el quinteto.

García detalló la agresión sexual, que dijo que tuvo lugar en su habitación de hotel después de que un hombre no revelado le diera alcohol, en "Menudo: Forever Young", un documental de HBO de cuatro capítulos .

“Todo lo que recuerdo es que me desmayé. Cuando desperté, estaba desnudo y sangrando, así que supe que me habían penetrado. Tenía, como, estas marcas de quemaduras en mi cara por la alfombra… Estaba muy confundido y no entendía nada”, dijo García en declaraciones que reproduce New York Post.

Esa no fue la única vez que García dijo que fue abusado durante su permanencia en el grupo. “Durante mi tiempo en Menudo , fui violado una serie de veces, y esa era la forma en que los depredadores se aprovechaban de mí”.

García no fue el único en denunciar abusos, otros miembros de Menudo, que contó con 32 niños diferentes durante su carrera inicial de 20 años, también afirmaron que soportaron abuso sexual, así como intimidación, escándalos de drogas y condiciones laborales opresivas en “Forever Young”.

Todo esto ocurrió mientras los chicos trabajaban para el cerebro de la banda de chicos, Edgardo Díaz, a quien se describe como “su mánager, productor y padre sustituto”.

El integrante más famoso de Menudo fue Ricky Martin, quien se unió a la banda en 1984. Los realizadores del documental fueron a buscar su testimonio sobre estos hechos pero el cantante se negó a responder y prefirió no ser parte del documental.