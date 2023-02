Intendente fomentaría radicaciones clandestinas

Los detalles fueron divulgados por el portal La Tecla y según cuenta Jornada el intendente Augusto Sánchez (foto) le envío un audio de WhatsApp a Mauro Palma para pedirle una pronta solución ante la quema de un transformador.

“Hola Mauro, te llamaba por este corte de luz en Isla Norte, los vecinos están diciendo que el problema sería un transformador y que lo tendría que comprar el municipio. No he recibido ninguna comunicación, pero igual estamos re mal para comprar un transformador… no sé si tenés algún problema con el teléfono así que te dejo un audio”, le dijo.

Palma le contestó: “¿Qué hacés Augusto? Fueron los vecinos a verme pero es más de lo mismo. Si ustedes siguen fomentando desde el Municipio que haya conexiones ilegales, terrenos ocupados que están afanando energía y nadie le pone el cascabel al gato, ¿cómo hacemos?”, disparó Palma.

Palma continuó: “No nos olvidemos que fueron ustedes los que andaban con la Municipalidad haciendo conexiones clandestinas, así que ahora no me sorprende. Yo le voy a decir a los vecinos la verdadera problemática y es que los transformadores no dan abasto y la gente que está pagando es la que está sufriendo más. ¿Qué querés que te diga? Si hay un montón de ocupaciones en la costa del río y no he visto ninguna maquinaria municipal que esté sacándolos. Hablemos con sinceridad si son ustedes los que están fomentando que la gente esté ocupando terrenos”, expresó Palma.