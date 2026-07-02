Intentaba abrir vehículos y lo redujeron los empleados

Tiene 19 años y fue esta mañana en un frigorífico ubicado en el barrio Stella Maris.

Un joven de 19 años fue detenido en la mañana de este jueves luego de ser sorprendido mientras presuntamente intentaba sustraer elementos del interior de vehículos estacionados en el predio de un frigorífico ubicado sobre la calle Ignacio Gatica, en el barrio Stella Maris.

El procedimiento se inició alrededor de las 6:40, cuando empleados del establecimiento dieron aviso a la Comisaría Seccional Tercera sobre la presencia de un hombre que intentaba abrir un automóvil. Al arribar al lugar, el personal policial encontró al sospechoso reducido por los propios trabajadores.

Según informó el encargado del frigorífico, las cámaras de seguridad registraron la secuencia y también permitirían vincular al mismo individuo con otros hechos similares ocurridos días atrás en el mismo predio, donde habrían sido sustraídos elementos de vehículos estacionados.

Tras revisar las imágenes, los efectivos constataron que el joven había intentado abrir varios rodados, aunque no logró concretar ningún robo debido a que todos se encontraban correctamente cerrados con llave o mediante el sistema de cierre centralizado.

El detenido, identificado como Ángel Gabriel P., de 19 años, fue trasladado a la dependencia policial del barrio Humberto Beghin, donde permanecería alojado hasta la realización de la audiencia de control de detención.