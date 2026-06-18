Los sospechosos prendieron fuego el interior de un vehículo estacionado y escaparon en una camioneta.

Intentaron incendiar un automóvil en Km 8 y fueron detenidos en el centro

Un ataque contra un vehículo estacionado en el barrio Don Bosco, en Kilómetro 8, motivó un amplio operativo policial que culminó con la identificación de los presuntos responsables en el centro de Comodoro Rivadavia.

El hecho ocurrió cerca de las 21 horas del miércoles, sobre la calle Código 2400 al 900, en el Sector 22 de Kilómetro 8. Personal de la Comisaría Distrito Kilómetro 8 acudió al lugar tras recibir llamados de vecinos que alertaban sobre un grupo de personas que intentaba incendiar un automóvil.

Al llegar, los efectivos constataron que un Chevrolet Corsa había sufrido importantes daños en el habitáculo interior como consecuencia de un foco ígneo provocado de manera intencional. El vehículo pertenece a una mujer identificada por sus iniciales L.B.F.

Según la investigación preliminar, tras cometer el ataque los sospechosos escaparon a bordo de una camioneta Ford Ranger blanca. Testigos presenciales lograron registrar la patente del rodado y aportaron la información a la Policía, lo que permitió activar un operativo de búsqueda en distintas jurisdicciones de la ciudad.

Minutos después, efectivos de la Seccional Primera localizaron la camioneta y la interceptaron en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y calle 25 de Mayo, en pleno centro de Comodoro Rivadavia.

Posteriormente, autoridades de la dependencia policial de Kilómetro 8 se hicieron presentes en el lugar y realizaron una inspección preliminar del vehículo, donde observaron elementos de interés para la investigación que fueron secuestrados por disposición judicial para su correspondiente análisis pericial.

Por orden de la Justicia, los ocupantes de la camioneta fueron identificados y notificados de la causa en libertad, quedando supeditados a la investigación por los delitos que eventualmente determine el avance de las actuaciones judiciales.