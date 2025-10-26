Investigarán a delegados que permitieron votar en una sola urna

En escuelas de Comodoro y Río Mayo hubo mesas con una sola urna para elegir diputado y expedirse sobre el referéndum.

Alejandro Tullio, secretario electoral del Chubut, anunció que le pedirá al Juzgado Federal de Rawson o al Tribunal Electoral que investigue el proceder de los delegados judiciales que permitieron que se vote en una sola urna para las categorías nacionales y provinciales.

En escuelas de Comodoro Rivadavia y Río Mayo hubo mesas con una sola urna para las categorías diputado nacional y referéndum por los fueros, cuando en rigor debían ser dos urnas ya que se trata de instancias distintas.

En Jornada Radio, Tullio dijo que este domingo a la mañana “alguien rápidamente me llamó, y yo llamé al juzgado; se abrieron las dos urnas”.

“Fue un error del delegado que no interpretó adecuadamente las instrucciones –añadió-. Como responsable de la parte provincial voy a pedir que se investigue”. El funcionario aclaró que el voto vale siempre y cuando esté en alguna urna.

De todos modos, Tullio graficó que el error se produjo en dos escuelas del total de “256 locaciones donde se vota”.

El tiempo promedio de votación en las mesas de Chubut es de entre 3 y 4 minutos. “Muy erróneamente se decía en algunos lugares se decía que el referéndum era voluntario, cuando es obligatorio y hay una multa de 30 mil pesos”.

Aún sin datos oficiales del Comando Electoral, Tullio estimó que cerca del mediodía en Chubut había votado entre el 20 y el

30% del padrón. “Es un poco bajo pero por ahí levanta a la tarde”, dijo.