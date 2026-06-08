Invitan a celebrar aniversario del Mercado Agroecológico

La municipalidad de Caleta Olivia invita a la comunidad a participar del primer año de la puesta en funcionamiento del Mercado Agroecológico “Ser Patagónico”

Para tal fin anuncia una serie de actividades que se realizaran en el sitio done funciona el marcado, zona de chacras, organizadas por la Secretaria de Estrategia y Gestión Operativa y la Supervisión de Punto Orgánico

Bajo el lema “vos también sos parte de este logro”, el evento festivo tendrá lugar el sábado 13 de junio a partir de las 10:00 y el público podrá disfrutar de los recorridos por sus senderos y las visitas guiadas por los invernaderos y el viñedo.

También se ofrecerá un desayuno campestre y a partir de las 14:00 se anuncia una peña folclórica con la presentación de músicos y bailarines en vivo, acompañada por la venta de comidas típicas criollas.

Cabe mencionar que las entradas para el desayuno tienen un valor de $20.000 y para la peña de $12.000 pesos.

De esta forma, el intendente Pablo Carrizo, junto a todo su equipo, continúa apoyando la producción local que permite el crecimiento de este espacio sustentable.

En este marco, Carmen Almendra, supervisora de Punto Orgánico, reiteró la invitación a toda la comunidad para que también visibilicen uno de los logros más significativos del municipio y los productores caletenses. También, adelantó que realizarán sorteos con productos del mercado.

“Quiero aclarar que aquellas personas que abonen la entrada del desayuno podrán acceder con la misma a la peña. La verdad es que estamos con muchas expectativas por este evento y celebramos un año muy positivo porque comenzamos con 11 productores y hoy ya son más de 17, así que estamos muy conformes e instamos a que se sigan sumando”, puntualizó.

Fuente: Prensa Municipal