Irán atacó el centro financiero de Dubai

Se trata de una zona económica franca para bancos que alberga restaurantes exclusivos. En otros ataques, hay bajas occidentales.

Irán lanzó múltiples ataques durante la madrugada de este viernes contra estados árabes del Golfo Pérsico, incluidos drones que dañaron edificios de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, en el centro industrial y financiero.

Humo negro se elevó desde una zona de la ciudad emiratí, tras un incendio que, según las autoridades, fue provocado por escombros de una interceptación.

Un edificio del Centro Financiero Internacional de Dubai también sufrió daños al ser alcanzado por escombros de lo que las autoridades describieron como una “interceptación exitosa” de drones iraníes.

El Centro es una zona económica franca para bancos, operadores de capital y gestores de patrimonio, y alberga restaurantes exclusivos y clubes nocturnos para la élite del emirato.

Irán había advertido a principios de esta semana que atacaría bancos e instituciones financieras, después de que un bombardeo alcanzara un banco en Teherán.

La república islámica siguió atacando instalaciones petroleras y otra infraestructura en la región del Golfo, y este viernes Arabia Saudita informó que derribó casi 50 drones enviados en múltiples oleadas.

En Omán, dos personas murieron cuando drones se estrellaron en una zona industrial de la región de Sohar, informó la Agencia de Noticias de Omán. También sonaron sirenas en Bahréin advirtiendo de fuego entrante.

Los ataques con drones se produjeron un día después de que el nuevo líder supremo, el ayatollah Mojtaba Jamenei, prometiera “vengar la sangre” de los iraníes muertos, y advirtiera a las naciones árabes del Golfo que cerraran las bases norteamericanas porque la promesa de protegerlos “no es nada más que una mentira”.

En lo que es el día 14 de la guerra en Medio Oriente —que comenzó el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán— la televisión estatal iraní informó que una gran explosión sacudió una plaza de Teherán llena de manifestantes que estaban allí para el evento anual del Día de Quds (Día de Jerusalén) en apoyo a los palestinos.

De momento se desconoce la causa de la explosión en la plaza Ferdowsi, pero ocurrió poco después de que Israel advirtiera a la gente que despejara el área porque planeaba un ataque. No hubo informes inmediatos de víctimas ni de daños. Los ataques en curso no disuadieron a miles de personas de salir a las calles por el Día de Quds, con multitudes coreando “muerte a Israel” y “muerte a Estados Unidos”.

MUEREN 4 ESTADOUNIDENSES Y UN FRANCES

Por otra parte, el Comando Central de Estados Unidos indicó que cuatro de los seis tripulantes de un avión cisterna estadounidense KC-135 que se estrelló en Irak fueron hallados muertos y que los esfuerzos de recuperación continuaban para encontrar a los otros dos. En tanto, Francia afirmó que un soldado francés que estaba en el norte del país murió en un ataque.

Además, las defensas de la OTAN interceptaron hoy otro misil balístico disparado desde Irán sobre Turquía, según informó el Ministerio de Defensa. Fue el tercer incidente de este tipo desde el inicio de la guerra con Irán.

Turquía indicó que el misil fue destruido por defensas antiaéreas de la OTAN desplegadas en el Mediterráneo oriental. Residentes de la ciudad sureña de Adana informaron haber escuchado una fuerte explosión y sirenas en la base aérea de Incirlik, que es utilizada por fuerzas de Estados Unidos, en las primeras horas de este viernes; no se reportaron víctimas.

Con crecientes preocupaciones globales sobre una posible crisis energética y sin que se vislumbre el fin de la guerra, el precio del crudo Brent, el referente internacional, se mantuvo por encima de los US$100 por barril mientras Irán mantenía su control sobre el transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz, la vía fluvial estratégica por la que transita una quinta parte del petróleo mundial.