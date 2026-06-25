Japón y Suecia firmaron el empate y se clasificaron

Igualaron 1-1 en Dallas y con ese resultado, ambas selecciones accedieron a los 16vos. de final de la Copa del Mundo. Los nipones serán rivales de Brasil.

Las selecciones de Japón y Suecia empataron este jueves 1-1 y con ese resultado, ambas se clasificaron para jugar los 16vos. de final de la Copa del Mundo.

El partido, que se jugó en el estadio de Dallas, Estados Unidos, tuvo el arbitraje del salvadoreño Iván Barton.

La primera parte fue un ejercicio de paciencia que rozó la monotonía. Ninguno de los dos equipos encontró los espacios para lastimar al rival y los arqueros estuvieron casi como espectadores. La única nota de color llegó con la lesión de Isak Hien, que tuvo que abandonar el campo en el minuto 37 y le cambió los planes a Graham Potter antes del descanso.

El complemento trajo otra historia. Japón salió decidido a romper el cerrojo y en el minuto 55 lo logró: una jugada colectiva terminó con Daizen Maeda dentro del área para fusilar a Widell Zetterström. Suecia no tardó en responder. Elanga tomó el balón por la banda derecha, recortó hacia el centro y soltó un remate pegado al palo que Suzuki no pudo hacer nada. Dos golpes en menos de diez minutos que le devolvieron al partido toda la tensión que le había faltado durante la primera hora.

En el tramo final, ambos equipos buscaron el gol de la victoria sin encontrarlo. El partido se abrió y las ocasiones llegaron en ambas áreas, pero la precisión no acompañó y el marcador no volvió a moverse. El empate terminó siendo justo para los dos.

Con ese resultado, Japón cierra el Grupo F como segundo y enfrentará a Brasil en los dieciseisavos, uno de los desafíos más exigentes que el torneo puede ofrecer. Suecia, en cambio, queda entre los mejores terceros a la espera de conocer su rival, con la incertidumbre como única compañía hasta que terminen de definirse los demás grupos.