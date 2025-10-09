Jaramillo y Fitz Roy celebraron 114 años

El gobierno de Santa Cruz se hizo presente el miércoles en Jaramillo y Fitz Roy para acompañar los festejos de ambas localidades.

Una de las actividades fue la puesta en funcionamiento de la obra eléctrica que las conecta al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). De este modo, más de 800 vecinos acceden por primera vez a un suministro eléctrico estable.

El acto central se desarrolló en el gimnasio El Tehuelche de Jaramillo, contando con la presencia del jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez; el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez; el presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), Matías Cortijo; la senadora Natalia Gadano; la presidenta de la Comisión de Fomento Jaramillo y Fitz Roy, Ana María Urricelqui; jefes comunales de otras localidades y vecinos en general.

El proyecto ejecutado por SPSE, con la colaboración de la empresa Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) y TRANSPA, permitirá garantizar un suministro eléctrico permanente y confiable, reemplazando el sistema de generación mediante grupos electrógenos.

En la oportunidad, el presidente de SPSE, Matías Cortijo, destacó que esta nueva infraestructura fortalece el servicio y mejora la calidad de vida de ambas comunidades. “Me toca hoy, en este rol, una de las cosas más lindas: firmar la finalización de la obra, un hecho concreto”, subrayó.

En su discurso, el funcionario también remarcó la labor conjunta con otros entes provinciales, por lo que destacó la apertura de nuevos pozos para agua que se hará junto al ministerio de Energía y Minería. “Proyectamos, el año próximo, ofrecer a la comunidad los servicios básicos, agua y energía para que puedan desarrollarse a paso firme”, concluyó.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz