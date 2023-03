Jay Mammon hizo un video: "yo no violé, yo no abusé, no drogué a ninguna persona"

El presentador y cantante Jay Mammon rompió este miércoles el silencio y aseguró, entre lágrimas, haber tenido durante varios años una relación sexual afectiva con su denunciante Lucas Benvenuto, pero negó terminantemente haberlo violado o abusado de él.

"Yo no violé, yo no abusé, no drogué a ninguna persona jamás, nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente", publicó en su cuenta de Instagram a modo de descargo sobre las acusaciones que sobre él hizo públicas Lucas Benvenuto el miércoles pasado.

Asimismo, contó que conoció a Benvenuto en una fiesta y que tuvo una relación con el joven cuando éste tenía 19 años y no 14 como dice la acusación.

"Desde hace una semana siento una imperiosa necesidad de salir a gritar por todos lados lo que les voy a decir", introdujo en el video. "Pero no me sale, no puedo, no tengo las fuerzas, estoy en esta silla y no me puedo ni parar", continuó.

"A Lucas lo conozco. Lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio en una fiesta que se hizo ese día y él dice que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16. En esa fiesta nos conocimos, intercambiamos algunas palabras. Hay testigos, hay videos, se puede probar esto que estoy diciendo", manifestó Jay Mammon. Luego dijo que tuvo una relación con Lucas cuando éste tenía 19 años.

"No puse abajo de la alfombra esa relación, porque íbamos de la mano por la calle, nos besábamos en la calle. Ese vínculo duró aproximadamente hasta sus 25 años, entre idas y venidas", afirmó. Por otro lado, rechazó cualquier posibilidad de un acuerdo entre partes y aseguró que necesita un juicio por la verdad, debido al "daño enorme" que dijo estar sufriendo.