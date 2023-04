Jey Mammón regresó a la Argentina tras "descansar" en España

El ex conductor de Telefe permaneció 12 días en España tras la denuncia pública que realizó Lucas Benvenuto por abuso sexual en su contra. "¿Vos me ves con miedo?", dijo desafiante.

Tras la denuncia pública que realizó Lucas Benvenuto por abuso sexual en contra de Juan Martín Rago, más conocido como Jey Mammón, el ex conductor de Telefe decidió viajar a España. Tras 12 días fuera del país, durante la madrugada del lunes, el humorista regresó a Argentina.

“Volví porque es mi país, porque vuelvo a mi casa. Estuve fuera unos días, me fui a relajar un poco y ahora estoy de vuelta”, comenzó diciendo el comediante a la prensa que lo esperaba en el aeropuerto de Ezeiza respecto a su paso por Madrid.

Y agregó: “No me fui a reflexionar, me fui a descansar. Ahora que volví tengo que ordenarme un poco para establecer lo que tengo que hacer y dejar en claro cuál es la verdad. Que me parece que es lo más importante, respecto a esta acusación falsa, de un hecho que no ocurrió”.

El ex conductor de “La Peña de Morfi” llegó a Argentina durante las primeras horas del lunes con un look muy despojado. Lucía zapatillas deportivas, jean gris, una remera de los Rolling Stones, campera de cuero negra. Asimismo, el comediante fue visto con poco equipaje encima: con él solo llevaba un bolso de mano negro y una valija pequeña.

“No me escapé del país. Me fui de vacaciones, me fui a descansar y a ver amigos. A dónde más voy a volver si no es Argentina y acá estoy”, aseguró el músico sobre su abrupto viaje a España y consecuente regreso.

Luego de las últimas declaraciones de Lucas Benvenuto, quien acusó a Jey Mammón de abuso de menores, el comediante advirtió a la prensa respecto a las próximas acciones legales que llevará en contra del joven. “Ya se van a enterar de lo que venga a partir de ahora”, afirmó el ex presentador de Telefe.

“Voy a contrarrestar una denuncia falsa y gravísima que atenta contra mí. Me parece lo más importante. Después el resto lo irán viendo en los próximos días en las entrevistas que vaya a dar”, adelantó el músico a los periodistas presentes.

“¿Vos me ves con miedo?”, arremetió Jey Mammón contra uno de los cronistas que le preguntó si no temía por su vida. Y sumó contundentemente: “Esto sí me parece importante decirlo. Ustedes todo el tiempo me preguntan si yo ando con miedo. Ustedes ven cómo me manejo. Pueden decir lo que quieran, hasta inventar cosas como que yo pido que no entren argentinos al hotel donde estoy. Digan lo que quieran. Pero, les puedo pedir que no fomenten esto de: ‘Che, no te da miedo ir por la calle’”.

Días previos al abrupto viaje del comediante a España y a las entrevistas que este brindó a la prensa argentina, Lucas Benvenuto compartió duros detalles acerca de su historia de abuso.