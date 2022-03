Joaquín Arbe: "estoy en uno de mis mejores momentos"

El cierre del año pasado para Joaquín Arbe fue soñado. Su logro más importante fue superar el récord argentino que mantenía Antonio Silio desde 1995, en los 42 kilómetros (2h9m57s), y lo consiguió en el Maratón de Valencia con un tiempo de 2h9m36s, para tres semanas después ganar la San Silvestre, competencia realizada en la ciudad de Buenos Aires.

Con esta inyección anímica inició 2022, venciendo con autoridad en el Medio Maratón al Paraíso, que se realiza en Esquel, y luego ratificó este gran momento con un brillante triunfo en la Corrida de Diario Crónica de Comodoro Rivadavia.

Por estas horas se encuentra entrenando y enfocado en lo que serán las competencias de pista, como el Gran Prix Sudamericano y el Nacional de Pista, previstos para abril.

Sobre su participación en este tipo de competencias, explicó que “siempre escucho las dos campanas, hay gente que me tira buena onda y otra que no, que me dice que no corra este tipo de pruebas, que me puedo lesionar. Yo escucho a todos y respeto la opinión de cada uno, pero cuando me tengo confianza y sé que puedo lograr algo importante, lo intento”.

“Me siento muy bien, voy a buscar mejorar mi marca en 3 mil obstáculos, quiero mejorar también lo que es el récord argentino o acercarme lo más posible. Estamos haciendo una buena preparación y voy a apostar a ese objetivo”, argumentó.

LO QUE VIENE

Joaquín, que cuenta con el apoyo de Chubut Deportes, comentó sobre su participación en distintas competencias que se realizarán en distintos puntos de la provincia en las próximas semanas.

“Este sábado voy a estar en el Aniversario de Río Pico corriendo los 21 kilómetros y al otro día están los 12 kilómetros de Gimnasia y Esgrima en Comodoro Rivadavia. La semana posterior hay un torneo en El Hoyo, voy a intentar hacer un apronte de 5 mil y además voy a llevar un grupo de chicos a competir. Después ya viajo para el Gran Prix Sudamericano y el Nacional de Pista, torneos donde se busca la clasificación para el Iberoamericano que se realizará en mayo, en España”, explicó.

CALENDARIO INTERNACIONAL

Consultado sobre París 2024 y la posibilidad de estar presente nuevamente en los Juegos Olímpicos, aseguró que “las ganas las tengo, cuento con un buen apoyo y la marca que piden para París 2024, es una marca que el año pasado la pude hacer con dos minutos de margen”.

“Así como vengo entrenando, haciendo una buena preparación en Cachi (Salta) de 4 semanas, creo que se puede volver a intentar la marca el año que viene. Puede ser en febrero, en el Maratón de Sevilla; en noviembre, en el de Chicago, y si no, será de nuevo en Valencia, en diciembre”, adelantó.

“Vamos a preparar dos maratones. En Sevilla voy a estar seguro, porque es una competencia muy rápida, con muy buen nivel, y ahí podríamos lograr la marca solicitada, y si no se da en Sevilla, tenemos todo el año para preparar el otro maratón. Físicamente estoy muy bien, ganas me sobran, así que a esperar las competencias”, finalizó.