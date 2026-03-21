Nueva iluminación para la pista sintética

El Municipio habilitó la primera etapa del sistema lumínico en el circuito, que llevará el nombre de Eduardo Nicolás Bernal. La obra permitirá extender horarios de entrenamiento y proyectar competencias en horario nocturno.

La pista de solado sintético de Comodoro Rivadavia cuenta desde ahora con iluminación artificial, tras la inauguración de la primera etapa del sistema lumínico encabezada este viernes por el intendente Othar Macharashvili y autoridades de Comodoro Deportes. El espacio, que será bautizado en homenaje al dirigente deportivo Eduardo Nicolás Bernal, suma así una mejora clave para su funcionamiento.

La intervención responde a un reclamo histórico de la comunidad atlética y permitirá ampliar la franja horaria de uso, especialmente durante la noche. De esta manera, atletas de distintas categorías —desde formativas hasta máster— podrán entrenar en mejores condiciones y con mayor disponibilidad.

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Durante el acto, que reunió a funcionarios municipales, representantes del ámbito deportivo y familias, el jefe comunal destacó la importancia de la obra como resultado de un trabajo conjunto entre el Estado, las instituciones y la comunidad. Además, subrayó el potencial de la ciudad para posicionarse como sede de eventos deportivos de mayor escala, con impacto también en la actividad turística.

En la misma línea, desde Comodoro Deportes remarcaron que la pista es un espacio de uso permanente y valoraron la posibilidad de extender su funcionamiento hasta las 22 horas. Según indicaron, la iluminación no solo optimiza las rutinas de entrenamiento, sino que abre la puerta a la organización de competencias nocturnas.

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Desde la Asociación de Atletismo del Sur del Chubut celebraron la concreción de la obra y adelantaron que ya trabajan en la posibilidad de realizar torneos en horario nocturno, a la espera de las habilitaciones correspondientes.

Por su parte, atletas locales coincidieron en señalar el salto de calidad que implica esta infraestructura. Destacaron que se trata de un espacio de alto nivel dentro del país y remarcaron la necesidad de sostener políticas de inversión en deporte como herramienta de inclusión, desarrollo y promoción de hábitos saludables.