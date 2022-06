Jocelyn Balboa: "vamos a ir a dar la sorpresa"

La luchadora comodorense viene de ganar en el Club Ingeniero Huergo y este sábado peleará en Cutral Co, Neuquén, frente a Belén Cabrera en un combate de kick boxing profesional que contará con televisación para todo el país.

En los últimos cuatro meses, la luchadora comodorense Joselyn Balboa combatió cuatro veces, la última hace una semana en el Club Ingeniero Huergo frente a Florencia Lemos donde salió victoriosa.

La integrante del Team Araneda venía de realizar una gran presentación en Santa Cruz en el festival "Tres Lagos" durante mayo, mientras que antes había peleado en el CFC8 y en marzo en el Ragnarok.

Balboa mantiene una disciplina con los entrenamientos que le permite estar lista para volver a combatir este fin de semana en Cutral Co. En una charla con El Patagónico habló sobre su última presentación y sobre la chance de pelear en un evento de jerarquía, invitada por Cristian Bosch, y con la posibilidad de ser observada por todo el país debido a que el evento será televisado por Canal 9 de Buenos Aires.

"La verdad, la última pelea me hizo sentir más segura, porque pelee en una categoría más pesada (64kg) incluso pesando menos (61,2kg) y me sentí muy firme a pesar de la diferencia de peso", sostuvo.

Apenas el domingo no estuvo en el gimnasio, pero comenzó la semana entrenando con normalidad. "El lunes se entrena igual, siempre con dolores y todo, si se presenta algún dolor se modifica el entrenamiento pero se entrena igual", explicó con una sonrisa.

Balboa tiene pensado viajar este jueves a la noche, ya que el pesaje es el viernes a la mañana, y el sábado subir a pelear, algo que viene haciendo muy seguido en los últimos meses. "Si, este año debuté con 3 peleas amateur como profesional y en 3 meses ya metí 4 peleas y voy por la quinta. El objetivo por ahora es sumar experiencia ya que soy nuevita en el ambiente profesional", remarcó.

En Cutral Co tendrá una rival de jerarquía, y sabe que no será sencillo. "Sé que es la mejor del país en la categoría, pero vamos a ir a dar la sorpresa. Estoy confiada en el trabajo que venimos haciendo y lo comprometidos que estamos todos, tanto profe como compañeros, en todo sentido", advirtió.

El festival en Neuquén será televisado por Canal 9 para todo el país, algo que vivirá por primera vez la peleadora comodorense. "Es lindo saber que siendo del sur tengamos la posibilidad de poder demostrar que acá también tenemos nivel, a pesar de que no tengamos el roce constante por la poca cantidad de eventos al año, creo que se puede abrir una puerta para mis compañeros y para mí. Y que lo vea mucha gente me genera estar más enfocada para dar lo mejor y demostrar a mis sponsor y gente que me ayuda a que puedan confiar en mí y seguirme apoyando en mi carrera", sentenció Balboa.