Jonatan Montenegro va en busca del podio al Nacional de Motocross

El piloto del Team Gas Gas Racing Argentina, el comodorense Jonatan Montenegro (Mx3 Pro), viajó a Posadas (Misiones) este jueves junto a Santino Perales (85cc A) y el director deportivo Jorge Bucemo, para correr en la 5º fecha del Campeonato Argentino de Motocross.

Montenegro este año dejó de lado el competitivo auto de la Monomarca R-12 Chubutense y se enfocó solo en correr el Argentino de Mx y el Mx Patagonia Zona Norte.

Recuperado de una caída en Catamarca y va por más.

Este jueves antes de viajar expresó algunos conceptos. “Nos estamos preparando para este fin de semana competir en Posadas, Misiones, por la quinta fecha del Campeonato Argentino, con lo cual venimos haciendo un buen trabajo, una buena labor. Estamos cuarto en el campeonato, a puntitos ahí nada más del tercero de Gustavo Ribero”.

“Así que bien, contentos. Nuestro objetivo principalmente, era tratar de antes de fin de año, llegar a pelear el podio, una vez que esté bien físicamente, que me haya puesto de vuelta a ritmo. Pero bueno, en base al trabajo que venimos haciendo con todo el equipo SM Moto, Gas-Gas, mi trabajo físico con el gimnasio me ha puesto a ritmo y ya estamos a mitad de campeonato, estuvimos peleando el podio en Catamarca. Pero por una diligencia y un toque que tuvimos en la alargada, tuve una caída, pude remontar y bueno, terminamos en el podio, pero por una pasada mía con bandera amarilla que realmente no vi, -venía muy inyectado- pasando, no la vi y me recargaron, me dejaron cuarto. Pero terminé con los mismos puntos que el tercero”, expresó Montenegro.

Con solo 14 años Santino Perales es otra de las jóvenes promesas que tiene el motocross de Comodoro Rivadavia, cada día anda mejor, con el detalle que tiene todo el 2026 para permanecer en la misma categoría y seguir creciendo.

Team de Comodoro

“Así que contento, que ya estamos peleando ahí la punta para subir al podio. Tenemos la ayuda de Comodoro Deportes, que es una buena ayuda, agradecido a Hernán Martínez, siempre, a Jorge Bucemo, principalmente el director deportivo de SM Moto Gas Gas que me da una ayuda enorme, gracias a él, estoy en el equipo. Mi viejo, a mi familia, a mis hijos, a todos los que me ayudan, a mi abuela, a mi tío. Aprovecho a saludarlos, que la familia es un trabajo importante desde el apoyo emocional. Así que agradecido, que son los que me bancan siempre. Preparándonos de la mejor manera para este fin de semana -el domingo-, dejar bien representado a Comodoro en lo más alto”, dijo por último “Jony” Montenegro.

Los comodorenses están en el top five del Argentino Mx. Vale destacar que el reconocido brasileño Lucas Dunka (Mx1) está en plena recuperación luego de una lesión en su debut en el equipo Gas Gas con sede en Córdoba, y pronto podría volver al partidor.

En el Argentino en la categoría Mx3 el líder del campeonato es Darío Arco con 157 puntos, escoltado por Nicolás Carranza (122), mientras el tercero es Gustavo Rivero con 107 unidades, y Jonatan Montenegro está ubicado cuarto con 91 puntos.

En categoría 85cc A, el puntero es Enrique Pfister Sosa con 142 puntos, segundo se ubica Franceso Copetti (120) y Felipe Cruz (87) es el tercero. El comodorense Santino Perales está ubicado 5º con 63 puntos. Ambos pilotos de Comodoro ya están entre los mejores cinco pilotos del Argentino Mx 2025.