Joven contadora comodorense será senadora nacional

En diálogo con Radio Chubut, la imprevista senadora dijo estar “muy feliz y honrada con la oportunidad” de ser representante de la provincia en el Congreso nacional; en su caso en la Cámara alta ya que luego de dos años allí, Ignacio Torres dejará la banca para establecerse en Rawson como gobernador.

Sobre su asunción en diciembre, Cristina indicó que “estoy convencida de que en la política hace falta que se involucre más gente honesta, trabajadora”.

“Si bien yo no me sumé a la política para ocupar un cargo, cuando uno transita la militancia te das cuenta que vos también podes representar a los comodorenses, a los chubutenses, porque sos uno más y porque podes aprender todo lo que sea necesario para ocupar el puesto con responsabilidad”, agregó la joven.

En este sentido, expresó que “soy contadora pública. Tengo un comercio hace 8 años. Cuando mi papá falleció, me hice cargo yo. Sé lo que cuesta. Lamentablemente en este país no se ayuda al emprendedor, al comerciante; está constando muchísimo, cada vez más. Estas situaciones me motivaron a involucrarme más con el otro, con la provincia y con el país”.

Finalmente, indicó que “hoy no estoy ejerciendo como contadora; me sigo formando. Estoy terminando la licenciatura en administración y también estoy haciendo un posgrado en la UBA de gestión pública”.