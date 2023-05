Juanfer sobre el homenaje a Gallardo: "está grande la estatua"

Marcelo Gallardo recibió su merecido homenaje como el entrenador más ganador de la historia de River y este sábado se inauguró su estatua en los aledaños del Monumental. Sin embargo, el detalle del "bulto" no fue algo que cayó bien a los hinchas del Millonario. Sin embargo, Juan Fernando Quintero, quien estuvo presente en la inauguración de la escultura, se lo tomó con gracia.

"Está muy grande la estatua, ja", lanzó entre risas el colombiano cuando le preguntaron acerca de la estatua, haciendo alusión a la exageración en las partes íntimas que desató la polémica en las redes sociales durante las últimas horas.

Ya hablando en serio, Juanfer aseguró: "Es algo que va a quedar siempre, la historia ya la hizo, pero un monumento es algo que a no todo el mundo se le hace, solo a las leyendas de cada club. Estamos hablando de uno de los pocos que tienen una estatua... Que sea mi amigo, poderlo acompañar y haber podido hecho parte de esa estatua, les más que gratificante y lo voy a llevar en el corazón."

"Desde que llegue hasta el día de hoy se ve el cariño, y es recíproco. Uno ya tiene el corazón en el club. Uno cuando viene recuerda tantas cosas... y este fin de semana se vivió algo muy importante. Todos sabemos lo que significa Marcelo para el club, quedó en un monumento, y poder estar ahí acompañándolo como invitado da más que cualquier sentimiento; vivimos cosas magnificas juntos y me da una gratitud en el corazón", agregó Quintero, en una entrevista cn TyC Sports, acerca del reconocimiento del club para con Gallardo.

"Siempre estamos conectados con Gallardo. La verdad que es algo muy importante para mi vida. Tener esa relación cercana me ha hecho crecer mucho, he aprendido demasiado. Es mi amigo, lo quiero y le agradezco lo que ha hecho por mí", cerró Juanfer acerca de su vínculo con el ex técnico de River.