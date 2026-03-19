Jueves inestable: chaparrones por la tarde y lluvias hacia la noche

Este jueves 19 de marzo se presentará con cielo mayormente nublado en Comodoro Rivadavia y condiciones inestables hacia la tarde y la noche, con probabilidad de chaparrones y lluvias aisladas.

Durante la mañana, el tiempo se mantendrá mayormente cubierto, con una temperatura cercana a los 16°C y vientos del oeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 42 a 50 km/h. La probabilidad de precipitaciones será baja, entre 0 y 10%.

Por la tarde, se espera un aumento de la inestabilidad con chaparrones aislados, mientras la temperatura alcanzará una máxima de 19°C. El viento se mantendrá del oeste, con intensidades similares y probabilidad de lluvias entre 10 y 40%.

Hacia la noche, podrían registrarse lluvias aisladas, con una temperatura que descenderá hasta los 14°C. El viento rotará al sudoeste, con velocidades más moderadas de 13 a 22 km/h.