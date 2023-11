"JuResCom" y un modelo de integración a imitar

Reunirse durante todos los sábados de septiembre, octubre y noviembre en km 8. Esperar el sorteo para saber quién va a ser tu compañero de dupla esa jornada –que no se va a repetir- y poner todo de sí para vivir una jornada de deporte y camaradería fue lo que distinguió al Campeonato “JuResCom” (Juego, Respeto, Compañerismo) que la escuela de Pádel PetroPádel puso en escena y que finalizó este sábado.

“Ante todo se aclara que no habrá cargos extras por este campeonato. Las parejas se arman los días sábados a las 13:30 horas. En una bolsa se colocan los nombres de los nenes que están presentes, van sacando y el nombre de nena que sale es su pareja del día. Y no se repiten las mismas parejas durante el campeonato. La hora de juego se sortea luego que sean formadas las parejas. Con los números del 1 al 10 y van jugando en el orden de los números. 1 y 2 juegan primero, 2 y 3 luego. En caso de que algún nene se quede sin pareja se aguarda hasta que llegue otro o bien se

ingresan los nombre de todos nenes y jugará con quien le toque…en ese caso el nene que salió para jugar no se acumulan los puntos sino que se le cuenta del primer juego”, rezaba parte de las reglas de juego del campeonato.

Para quienes no ganaban o no podían asistir algún fin de semana, la diferencia de puntos respecto a los ganadores no era notoria, para que todos puedan seguir participando.

“La creación de la Escuelita de Pádel se creó sobre cimientos de juego, respeto y compañerismo, es por ello que cualquier papá, mamá o persona que esté presenciando los partidos y reciba insultos, respuestas desubicadas, gestos inapropiados, etcétera, se les descontará al niño/a la totalidad de 25 puntos y de acuerdo a la gravedad de la situación se evaluará la suspenderá por una o más fechas”, apuntando al Far Play.

La misma sanción se tomaba si: “Le disgusta jugar con el compañero que le toca. Querer sacar ventaja antideportiva como por ejemplo cantar mal los puntos, negar que una pelota fue buena cuando no fue así, etcétera”.

“Como siempre les enseñamos, si hay 3 que tienen duda se hace el punto de nuevo, ahora si uno solo tiene duda y los otros 3 le están diciendo lo contario se acepta lo que la mayoría dice”, comentó a El Patagónico, Alejandro Rementeria, jugador master y padre que colabora con la Escuela.

“Para darle un marco de entrenamiento y juego, los instructores que venimos trabajando con ellos desde principio de años, corregiremos lo que veamos conveniente hacerlo durante el juego. También les informamos que la tabla de posición la publicaremos por la páginas para darle un marco de importancia para los nenes”, describió.

Para Rementería –profesor en Ciencias de la Educación y tutor en la escuela 722- aprender a jugar y respetar al compañero que te tocaba como pareja a lo largo de los dos meses de competencia, fue la prioridad en el modelo de campeonato que es un modelo a imitar en otras disciplinas deportivas.

Campeonato “JuResCom”

Resultados

Sub 15

1° Juampy Ibáñez

2° Nano Rementería

3° Sebastián Godoy

4° Tiziano Reinoso

5° Lauty Laiva