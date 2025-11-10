Jury contra Makintach: declaran los jueces Savarino y Di Tomasso

El jury se retomará hoy, luego de la suspensión del viernes pasado a raíz de un corte de luz.

La audiencia en el jury contra Julieta Makintach por el escándalo del documental en el debate por la muerte de Diego Armando Maradona, y que se había suspendido el pasado viernes 7 de noviembre por falta de luz en La Plata, se reanuda hoy con las declaraciones de los jueces Verónica Di Tomasso y Maximiliano Savarino.

Ambos integraban el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro junto a Makintach durante el juicio por la muerte del futbolista, el cual fue declarado nulo al comprobarse la producción de un documental.

Será una jornada más que importante debido a que los dos magistrados darán cuenta de los movimientos de la acusada dentro del tribunal y su rol como vocal en aquel juicio.

Aun así, Makintach tiene un az bajo las mangas y es mostrar conversaciones que ella mantuvo con sus colegas, en las que se demostraría que ambos sabían del documental, por lo que también deberían ser juzgados.

En uno d ellos chats del grupo la acusada los tranquilizó sobre las imágenes que se iban a registrar dentro de la sala: “Se queden tranquilos... desde ya que no los filman a ustedes ni van a filtrar prueba. Pero... le doy la formalidad que Klass necesite, aunque la Corte no necesitó alguna".

La semana pasada la audiencia del jury se suspendió debido a un corte de luz en el Anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, ubicado en 7 y 49, ciudad de La Plata.