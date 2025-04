Kárting: Ciara Molina tuvo un buen inicio en la categoría Promocional

La competidora de kárting Ciara Molina y su madre Daiana Díaz se reunieron con el titular del Ente Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, para ratificar un nuevo año de acompañamiento a su carrera deportiva.

Ciara (12 años) comenzó a los 9 años en el kárting y arrancó su tercera temporada en la disciplina, compitiendo a nivel local en el certamen de la Asociación de Kárting Patagonia Sur (AKPS) este año en nueva divisional. Molina condujo durante dos años en categoría Mini y para este 2025 protagoniza la Promocional.

“La reunión estuvo linda, Hernán nos viene ayudando hace tres años. Orgullosos de que nos ayude, para nosotros es muy importante. Y viendo el progreso de Ciara. Este año se pasó a la categoría Promocional, un poco más de velocidad, y en su segunda carrera logró hacer podio. Así que a seguir. El año viene bien, gente que le ha ayudado con el tema de la médica, tenemos sponsors que la ayudan a costear parte de sus carreras, más la ayuda de Hernán que para nosotros es importante, porque está difícil la situación y los costos. De todas formas tenemos pensado que vaya a nivel nacional, si se le da la oportunidad, correr en otros lados”, comentó Daiana Díaz, madre de Ciara.

“Ahora se unió al equipo de Federico Turrez, y anteriormente viene con el equipo de su familia. Su padre Alexis Molina es quien le hace la mecánica, motor y chasis. Ciara como piloto y la madre y sus hermanos acompañando”, agregó Díaz.

ciara1.jpeg

En tanto, Ciara Molina expresó: “El año anterior fue bueno, lo disfruté bastante, junto a mi compañero de equipo Juan Fernández. Disfruté mucho ganar y que él haya ganado, disfruté corriendo junto a él. El año pasado fue mi segundo año en Mini. Tuvimos carreras con primer lugar, otras veces en segundo lugar, y en la última carrera tuvimos fallas técnicas que me costaron puntos y salí subcampeona, orgullosamente”.

“En el cambio de categoría el tema de la velocidad no la vi tan diferente, porque el año pasado entrené con motores de Mini llevado a más grande, así que no lo noté tanto. En la categoría Mini era 100 kilogramos piloto y kárting, y ahora son 120 kilogramos, y esos 20 kilos de más los noté ni bien agarré el kárting. En la primera fecha tuve fallos técnicos y tuve que abandonar pero en la segunda fecha anduve bien. Clasifiqué sexta, fui cuarta en la serie y fui tercera en la final”, describió Molina.

“Hay chicos que están hace varios años en la promocional y tienen más experiencia, pero en competitividad bastante bien. El primero y el segundo se me alejaron, y el cuarto venía achicando bastante. Pero para ser mi segunda fecha en una categoría nueva, bastante bien. Todavía no he salido a nivel nacional. Si llego a salir afuera será un cambio grande, porque es muy diferente al campeonato local”, aclaró.