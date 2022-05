Kevin Spacey fue imputado por agresión sexual a tres hombres

El actor estadounidense Kevin Spacey fue imputado en el Reino Unido por agresión sexual a tres hombres, informó el jueves la Fiscalía de la Corona (CPS). “La CPS ha autorizado un proceso penal contra Kevin Spacey, de 62 años, por cuatro cargos de agresión sexual a tres hombres”, anunció Rosemary Ainslie, jefa de la división de delitos especiales.

En un comunicado, la fiscalía señala que también “ha sido acusado de hacer que una persona participe en una actividad sexual con penetración sin su consentimiento”.

Los casos abarcan un periodo comprendido entre marzo de 2005 y abril de 2013. Dos cargos se refieren a agresiones sexuales en marzo de 2005 en Londres contra uno de los denunciantes. Otra agresión sexual implicó a un segundo denunciante en agosto de 2008, también con participación en actividades sexuales con penetración sin su consentimiento.

El actor es acusado de una cuarta agresión sexual a un tercer denunciante en abril de 2013 en Gloucestershire, en el suroeste de Inglaterra.

Los presuntos delitos fueron cometidos cuando el actor dirigía uno de los teatros más históricos de Londres, el Old Vic.

Spacey, protagonista de películas como “Belleza Americana” y la serie “House of Cards”, galardonado con dos Oscar, fue objeto de varias denuncias en Estados Unidos por acoso y agresión sexual en 2017.

El teatro Old Vic de Londres, del que Spacey fue director artístico desde 2004 a 2015, pidió disculpas después de revelar que había recibido hasta veinte quejas contra el actor por comportamiento inadecuado.

La ola de acusaciones que puso fin a su carrera sucedió a raíz del surgimiento del movimiento #MeToo, que nació a partir del caso del todopoderoso productor de cine estadounidense Harvey Weinstein, que fue sentenciado a 23 años de prisión en 2020.

En diciembre de 2018, Spacey publicó un video en diciembre en el que habló sobre las acusaciones de abuso sexual, metido en el personaje como Frank Underwood de “House of Cards”.

“No creerían lo peor sin pruebas, ¿verdad? No se apresurarían a emitir juicios sin hechos, ¿verdad? ¿Lo hicieron? No, no ustedes. Son más inteligentes que eso”, decía Spacey en la grabación que compartió en sus redes sociales.

En el Festival de Cannes se estrenó el tráiler de su nueva película, “Peter Five Eight”, en la que da vida a un asesino en serie y que irónicamente se está promocionando bajo el eslogan: “El culpable siempre paga el precio”.