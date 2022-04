El Patagónico | Deportes | HOCKEY - 30 abril 2022

La 6ª fecha del Apertura se jugará este domingo en Km3 y Rada Tilly

En Primera Damas se programó los partidos donde Portugués visitará a Calafate, Náutico recibirá a Comodoro RC y Tiro Federal jugará con Chenque RC. También habrá partidos en Sub 14, Sub 16 y Sub 19.