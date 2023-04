La actriz porno que denunció a Trump por soborno

Stormy Daniels es una actriz porno de 44 años que dijo en una entrevista en el año 2011 que había mantenido una relación con Donald Trump. El expresidente de Estados Unidos la habría sobornado en 2016, cuando se encontraba en plena campaña, para que ella no hablara sobre el presunto romance, y por ese motivo la Justicia lo imputó.

Su nombre real no es el mencionado más arriba. Así y todo Stephanie Clifford es una figura central en el escenario judicial del ex presidente: ella declaró haber aceptado 130 mil dólares por parte del abogado de Trump para quedarse callada y no hablar de la supuesta aventura negada por el empresario.

para un libro autobiográfico en el que afirmó que antes de pasar al estrellato en el mundo del cine para adultos tuvo que pasar por situaciones difíciles, entre ellas una infancia en la pobreza y situaciones de abuso sexual "constantes", de acuerdo al repaso publicado por CNN.

STORMY DANIELS Y DONALD TRUMP

Nacida en Luisiana, al sur del país, cuando era adolescente se mudó a California para dar sus primeros pasos en la actividad que la ocupa en la actualidad y ya ocupaba en 2006 cuando conoció a Trump en un torneo de golf en Nevada.

El día que ocurrió eso, Daniels ya era una consagrada actriz, que trabajaba profesionalmente y exigía para ello hacerlo en condiciones tales como que los rodajes sean en mansiones limpias, cuidadas y cómodas.

Fue un fin de semana cuando coincidió con el magnate en Lago Tahoe, en aquel torneo en el que de la nada apareció un guardaespaldas que la llevó a una habitación donde estaba prevista una cena con Trump, que terminó, supuestamente, en una relación sexual.

Según una entrevista en Vanity Fair, a ella le impresionó el tipo de preguntas que le hacía el futuro presidente, vinculadas, por ejemplo, a los derechos laborales en la industria del cine para adultos.

Cuando arrancó ese encuentro, la mujer sintió la necesidad de ir al baño. Lo hizo y al cabo de unos minutos pegó la vuelta y se encontró con la imagen de Trump en calzoncillos y camisa, en plan sexual. "No sentí por un momento que estuviera en una situación de peligro físico. Estoy segura de que si hubiera salido corriendo él no me habría seguido", manifestó Daniels.

La actriz insistió en todo momento con que se trató de una relación consentida. Sin embargo, en una entrevista dijo que se sintió obligada a acostarse con el empresario megamillonario por el hecho de haber subido a la habitación donde estaba.

"Era alguien que había perdido contacto con la realidad. Había creado un personaje en el que se había convertido", dijo, años después, sobre Trump.

QUE DIJO LA ACTRIZ PORNO

En sus más recientes declaraciones, Daniels hizo referencia a lo complicado que es trabajar en la industria de la pornografía y sostuvo que “hay que ser fuerte”. “Eres como un científico. Estudias a la gente y acabas conociéndola, pero también desarrollas un instinto, en plan ‘no voy a ir a la sala vip con ese tipo’”, confesó.

Respecto a su ideología política, se pronuncia a favor de la libre portación de armas (de hecho tiene una) y es pro aborto y matrimonio igualitario. Daniels se considera republicana y admite que no le gustó la campaña de Trump en contra de los inmigrantes mexicanos.