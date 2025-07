La ANMAT prohíbe varios productos, incluido un gel anticelulitis

La razón principal de estas prohibiciones es la ausencia de registros sanitarios ante el organismo, lo que impide garantizar su seguridad y eficacia.

Según la Disposición 5297/2025, publicada en el Boletín Oficial, los productos cosméticos retirados del mercado son:

"Gel criógeno reductor y anticelulítico", marca "Celuvera".

"Aceite de almendras y coco con fenogreco, colágeno y vitamina E para bustos y glúteos", marca "Fenogrec".

"Crema para dolores fuertes", marca "Alidol".

La prohibición alcanza a todas las presentaciones, lotes y fechas de vencimiento de estos artículos. La ANMAT enfatizó que, al no contar con los registros correspondientes, no se puede asegurar la seguridad, eficacia o si están formulados con ingredientes permitidos por la normativa vigente. La medida busca "proteger a eventuales usuarios de los efectos derivados del uso de los productos involucrados", catalogados como "ilegítimos".

Además de estos, las Disposiciones 2432/2025 y 5433/2025 también prohíben:

"Aceite de oliva", marca Soma, en cualquiera de sus presentaciones. Este producto fue prohibido por carecer de registros y por estar falsamente rotulado.

"Dietary Supplement", marca Dopa Mucuna, Now Brain Support, NOW FOODS 395 S Glen Ellyn Rd, Bloomingdale IL 60108, USA". Este suplemento dietario es considerado ilegal por no haber cumplido con el procedimiento establecido para la importación de alimentos.

Ante estas prohibiciones, se recomienda a los consumidores verificar los productos que tienen en sus hogares y abstenerse de adquirir o utilizar cualquiera de los mencionados.