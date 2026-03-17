La Asociación de Árbitros busca profesionalizar el arbitraje

Marcelo Ugarte, presidente de la entidad, afirmó que uno de los principales objetivos es abrir nuevamente la escuela de árbitros para seguir sumando gente joven y potenciarla.

Marcelo Ugarte, presidente de la Asociación Independiente de Árbitros de Comodoro Rivadavia, se reunió con el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, para dialogar sobre los proyectos que tienen para el año. La institución apunta a la profesionalización del arbitraje y a potenciar la escuela para incorporar gente joven.

“Tuvimos el primer contacto para ver la planificación del año, para ver cómo encaramos la temporada y tratar el apoyo del Ente Comodoro Deportes. Nosotros pregonamos la profesionalización del árbitro, entonces la idea es buscar apoyo en los sectores que estén relacionados con el deporte y poder llevar adelante los proyectos que tiene la comisión de la Asociación de Arbitros”, comenzó.

La Asociación Independiente de Arbitros cuenta con un plantel de aproximadamente 50 colegiados que trabajan en la Liga Oficial de Fútbol de Comodoro Rivadavia, con participación también en los torneos del Consejo Federal del Fútbol Argentino (CFFA), dependiente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“Tenemos un frente bastante amplio que abarcar, hay algunos árbitros que van a salir a dirigir afuera de la ciudad y la idea es darle rodaje a los que van abriéndose paso a las categorías superiores”, explicó.

Ugarte, a su vez, comunicó que uno de los principales objetivos de esta temporada es abrir nuevamente la escuela de árbitros para seguir sumando gente joven y afrontar las competencias locales y nacionales.

“Este año se han incorporado los de la escuela de la Asociación, que son los del primer año del 2025, y esta temporada, después de la charla con Hernán Martínez, quedamos en que vamos a abrir de nuevo la escuela de árbitros”, detalló.

Y fundamentó que “la idea es abastecer al equipo de árbitros que tenemos ahora, que se incorpore gente joven y que se pueda proyectar”.