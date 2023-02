La Asociación Austral organiza su calendario

La comisión directiva de la Asociación Austral de Hóckey, con su presidente Carlos Echeveste a la cabeza, se reunió con Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, para organizar y planificar la logística de cara a la temporada 2023. El certamen local comenzará el 18 de marzo, mientras que se prevén varios viajes y torneos nacionales en Comodoro.

Junto a Echeveste, en el cónclave con Martínez estuvieron Fabián Barbosa (coordinador de selecciones) y Marcelo Corvet (secretario de la Asociación Austral de Hóckey).

“La reunión, más que con el presidente de Comodoro Deportes, es con un amigo que siempre nos da una mano. Venimos porque los seleccionados este año van a viajar y tenemos un torneo designado por la Confederación Argentina de Hóckey, que será Sub 14 y Sub 16 de Clubes”, destacó Echeveste.

“Venimos a charlar sobre los espacios y demás. Siempre es una respuesta positiva por parte de Hernán, que es un trabajador del deporte. Siempre resaltamos eso porque siempre nos ha dado el espacio para que nosotros podamos desarrollar el hóckey acá en Comodoro”, sostuvo.

Por su parte, Barbosa explicó: “es más que nada la coordinación de viajes, fechas y lugares de entrenamiento para los seleccionados, pero como bien decía Carlos, el apoyo de Hernán hacia el deporte en sí de toda la ciudad es incondicional, es muy grande. Sin el apoyo del Ente Comodoro Deportes, muchas actividades no se podrían llevar a cabo”.

“El año pasado tuvimos mucho apoyo y llevamos a cabo dos torneos muy importantes acá en la ciudad, tanto de clubes como de seleccionados pista. Este año la Confederación volvió a confiar en nosotros y nos otorgó un torneo muy importante en mayo. Luego está la proyección de los seleccionados para viajar, todos a lugares muy lejanos, Sub 16 en Tandil, Sub 14 en Bahía Blanca, Sub 19 en Rosario. Si no tuviésemos el apoyo de Hernán, sería muy difícil que esos seleccionados puedan participar”, remarcó.

Y continuó: “eso es en campo, mientras que en pista tenemos en noviembre la organización del torneo de seleccionados pista Sub 14 y Sub 16, ya nos dio su apoyo también Hernán. Y en Primera Damas y Sub 19 estamos anotados, porque todavía no está designado, y en caso de ser acá no habría inconveniente, pero si hay que viajar, Hernán ya nos dio su apoyo para estos seleccionados”.

“A nivel local tenemos proyectado arrancar el 18 de marzo el torneo. Cuando llegue el invierno haremos el de pista y luego el torneo final. Venimos bien, con optimismo, siempre mirando al futuro, vamos a seguir trabajando para el desarrollo de este deporte”, cerró Echeveste.