La Babas cumple tres años y celebra con un homenaje a Charly García

Tres años no son poco cuando se trata de sostener una fiesta que rompió moldes y creó su propio latido. La Babas nació en Comodoro Rivadavia para sacudir la noche con un espíritu tan libre como intenso, y hoy se prepara para soplar velas con un festejo que promete dejar huella: un homenaje a Charly García, a cargo de La García Moreno, el 11 de julio en Sótano Pub (San Martín 239).

El germen de esta locura lo sembraron Renzo Arienti, Paloma Vargas y Maite Gallardo, quienes construyeron, a puro pulso, un refugio para las almas que no encajaban en la propuesta estándar de la noche comodorense. “A veces todavía nos cuesta caer en la cuenta de todo lo que construimos. Sostener este proyecto no es fácil, pero lo hacemos con muchísimo amor por la cultura, por Comodoro, y por todas las personas que alguna vez vinieron, bailaron, se emocionaron o se sintieron parte”, sueltan en comunicación con El Patagónico, con la energía que atraviesa cada edición.

Los recuerdos del primer salto al vacío siguen intactos. Paloma lo cuenta como quien revive un estallido de adrenalina: “Me acuerdo de ir camino al boliche con el estómago en la garganta, y apenas bajo del auto Maite me dice: ‘Amiga, agotamos entradas’. Habíamos hecho 200. Se llenó. Ahí entendí que estábamos encendiendo algo distinto”.

Ese “algo” creció hasta convertirse en una celebración que combina rock, pogo, libertad y comunidad. Porque la Babas no es solo una fiesta: es un espacio donde nadie tiene que disfrazarse para pertenecer. “El público de la Babas es de otro planeta. Tienen una energía intensa, auténtica. Aunque no seas fan del rock, la pasás bien igual. La fiesta te envuelve”, describen.

Para esta edición aniversario, se suma un momento que los tiene tan emocionados como expectantes: un homenaje a Charly García. Y ahí aparece la anécdota que completa la historia. Todo surgió después del Babaspalooza, cuando Kevin Cunningham —un músico cercano al proyecto— se acercó con una propuesta inesperada. “Vino y me dice: ‘Che Palo, con unos amigos armamos un homenaje a Charly… ¿te copás si lo estrenamos en la Babas?’. Me volví loca. Era justo lo que estábamos soñando. A veces la vida te pone las piezas donde tienen que ir”, relata Paloma con brillo en los ojos.

La curaduría de cada fecha, dicen, es un trabajo fino. Se nutre de bandas locales, DJs y propuestas artísticas que no le temen al caos. Frankkystein e Intaky son parte de ese engranaje, los responsables de que la pista no decaiga nunca. “No vienen del palo del rock, pero se re coparon desde el primer momento y se la bancan a muerte”, cuentan.

La Babas creció a pulmón, resistiendo estafas, prejuicios y la dificultad de gestionar cultura independiente en una ciudad muchas veces hostil para lo alternativo. “Nos subestimaron mil veces, nos metieron en quilombos que no eran nuestros. Pero siempre tuvimos una brújula clara, mucha gente que nos apoyó y un vínculo muy fuerte entre los tres. Eso nos salvó”, destacan.

Para elegir bandas, mantienen un formulario abierto en Instagram y también salen a cazar propuestas en vivo. Buscan que cada edición sea única, sin repetirse. “Soñamos con que el Babaspalooza sea una plataforma para que todas puedan tocar alguna vez”, aseguran.

Pero la Babas no existiría sin el concepto que la sostiene: identidad, inclusión y libertad. “Que haya dos mujeres en la organización no es casual. Se nota en los detalles, en la estética y el ambiente. Queremos que cualquiera pueda entrar y decir: ‘Esto es la Babas’”, remarcan.

En tiempos de algoritmos, sus redes son mucho más que promoción: son parte de la comunidad. “Tratamos de que reflejen el alma de la fiesta: ese hermoso desorden, la mezcla de música, cultura, humor, ternura y caos”, explican.

Para quienes todavía no se animaron a cruzar la puerta, la invitación es clara: “Si nunca viniste a la Babas, esta es tu señal. Animate a vivir algo distinto, con corazón, donde no tenés que caretearla para pasarla bien. Si amás el rock, vas a flashear. Y si no, igual te vas a ir con algo que no sabías que necesitabas. Nos vemos el 11, no llegues tarde”, avisan, como quien promete la mejor noche del año.