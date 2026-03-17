La banda Sol Naciente vuelve a Comodoro

La presentación, organizada por Che´p Producciones, los reunirá con Pablo Miranda y la banda Ahora Sí, este sábado 21 de marzo en el Centro Gallego.

Con una trayectoria en constante crecimiento dentro del circuito de espectáculos de la Patagonia, Che´p Producciones prepara para este sábado 21 de marzo en el Centro Gallego un nuevo evento que reunirá a artistas consagrados y referentes locales. El show tendrá como eje la presentación de la banda Sol Naciente y contará además con la participación del cantante Pablo Miranda y del grupo Ahora Sí, en una propuesta que busca potenciar la visibilidad de los proyectos regionales y consolidar espacios de desarrollo artístico.

Desde la productora señalaron a El Patagónico que la iniciativa responde a una línea de trabajo sostenida en el tiempo: acompañar el crecimiento de músicos locales y generar oportunidades concretas para que puedan proyectarse hacia escenarios de mayor alcance. En ese sentido, destacaron que la convocatoria a bandas con trayectoria no solo garantiza una importante concurrencia de público, sino que también permite que los artistas emergentes compartan grilla y amplíen su llegada a audiencias de distintas provincias.

El camino recorrido por Che´p Producciones incluye la organización de numerosos espectáculos que marcaron hitos en la agenda cultural de la ciudad. Entre ellos se encuentran presentaciones de figuras reconocidas del cuarteto y la música tropical como Uriel Lozano, Lisandro Márquez, Damián Córdoba y Carlos Montalvo, ex cantante de Los Ángeles Azules, además de peñas folclóricas y eventos multitudinarios que contribuyeron a fortalecer su estructura organizativa. También impulsaron shows con bandas y solistas de distintos puntos del país, lo que les permitió ampliar su red de contactos y consolidar un público fiel.

Para la productora, uno de los aspectos centrales del crecimiento ha sido la posibilidad de sostener un vínculo cercano con los músicos y con la audiencia. Aseguran que cada evento implica un proceso de aprendizaje y mejora continua, con el objetivo de ofrecer espectáculos cada vez más profesionales y garantizar que el público se retire conforme con la experiencia.

En este contexto, la participación de Pablo Miranda adquiere un significado especial. El cantante comodorense volverá a compartir escenario con Sol Naciente, banda a la que reconoce como una influencia decisiva en su formación artística. En comunicación con este medio recordó que su paso por el grupo fue una experiencia “mágica”, que le permitió adquirir herramientas profesionales, pulir su estilo y fortalecer la confianza en su propio talento. Además, destacó el vínculo afectivo que mantiene con sus integrantes, a quienes considera parte de su historia personal y musical.

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Miranda también valoró la oportunidad de coincidir en la misma grilla con la banda Ahora Sí, un proyecto con el que mantiene una relación de amistad y respeto profesional. Según señaló, se trata de músicos comprometidos con su trabajo y con una fuerte conexión con el público local, lo que aporta identidad y diversidad a la propuesta.

En paralelo, el artista atraviesa una etapa de consolidación como solista. Actualmente trabaja en la producción de su cuarto álbum, junto al músico Daniel Albornoz, con la participación de instrumentistas reconocidos del ámbito cuartetero de provincias como Córdoba y La Rioja. Este nuevo material refleja su intención de ampliar horizontes y seguir creciendo dentro del género popular.

Tanto desde la organización como desde los artistas coincidieron en destacar el acompañamiento del público comodorense, al que consideran fundamental para el desarrollo del circuito musical. La expectativa es que el espectáculo se convierta en una noche especial de reencuentro, celebración y proyección cultural, reafirmando el potencial de la ciudad como escenario para propuestas que combinan trayectoria, talento local y nuevas oportunidades.