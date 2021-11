La CAI impuso autoridad y le dio otro golpe a Huracán

La Comisión de Actividades Infantiles venció 3-1 a Huracán en el estadio municipal, por la segunda fecha de la Zona 3 de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur.

Así, el “Azzurro”, que ganó con goles de Francisco Abarzúa, Gastón Monserrat y Agustín Jara, debutó con el pie derecho en el certamen, tras cumplir jornada libre en el arranque, y el domingo visitará en “La Madriguera” a Jorge Newbery, que este miércoles tuvo descanso tras festejar en el clásico.

Por su parte, el “Globo”, que descontó con un tiro penal de José Chacón, quedó muy complicado pensando en la clasificación, ya que perdió los dos encuentros que disputó y ahora tendrá fecha libre en el cierre de la primera rueda.

Tras un inicio movido, con ambos equipos intentando atacar con criterio pero sin generar peligro, la CAI abrió la cuenta a los 14’. Una jugada colectiva desembocó en un centro bajo de Germán Martínez, que encontró a Francisco Abarzúa en el segundo palo para que la empuje y festeje.

El cuadro de César Villarroel intentó levantarse de inmediato y tuvo chances de empatarlo. Primero, ni bien sacaron del medio, Jeremías Asencio –que debutó tras volver desde el fútbol de ascenso de Chile– no llegó a conectarla en la puerta del área, y cinco minutos más tarde, Thiago Barría exigió a Luciano Iturrioz desde afuera del área.

Pero no ofreció mucho más el elenco del barrio Industrial, ya que careció de profundidad y los de Gustavo Caamaño tomaron las riendas del desarrollo.

A los 28’, el “Azzurro” tuvo la chance de aumentar por medio de Gastón Monserrat, pero cabeceó mal de sobrepique en el área chica, y poco antes del descanso, el “Colo” Martínez avisó con un disparo desde la puerta del área que logró contener junto al palo David Robles, quien reemplazó a Mauro Zamora porque este último no pudo estar presente por razones laborales.

Si la CAI había terminado la primera mitad dejando una mejor imagen que el rival, el arranque del complemento terminó por confirmarlo, ya que Monserrat anotó el segundo en los primeros instantes y a los 12’ Agustín Jara marcó el tercero.

Huracán estaba para el cachetazo, pero encendió una luz de esperanza cuando José Chacón descontó con un remate desde el punto del penal a los 25’, luego de que Diego Schooff cobrara una mano dentro del área “azzurra”.

Sin embargo, ese intento por recuperar el control del partido duró apenas unos minutos y el “Azzurro” terminó ganando con autoridad. Hasta tuvo chances de aumentar, pero la buena labor de Robles lo impidió.

Síntesis

CAI 3 / Huracán 1

CAI: Luciano Iturrioz; Germán Martínez, Fausto Viegas, Sebastián Leguiza y Mauro Jofré; Santiago Vargas, Luis Vidal, Nicolás Chávez y Francisco Abarzúa; Agustín Jara y Gastón Monserrat. DT: Gustavo Caamaño.

Huracán: David Robles; José Chacón, Juan Román Ivanoff, Maximiliano Biassusi y Facundo Araya; Jorge Barrera, Thiago Barría y Sebastián Tureo; Ariel Castellano, Jesús Molina y Jeremías Asencio. DT: César Villarroel.

Gol PT: 14’ Francisco Abarzúa (C).

Goles ST: 2’ Gastón Monserrat (C), 12’ Agustín Jara (C) y 25’ José Chacón (H) –de penal–.

Cambios ST: 12’ Juan Tores por Vargas (C), Brian Vega por Molina (H) y Víctor Cabello por Tureo; 27’ Fabián Zúñiga por Barría (H); 32’ Matías Carrizo por Jara (C); 39’ Cristian Reyes por Ivanoff (H); 43’ Tobías Davis por Abarzúa (C) y Matías Avila por Monserrat (C).

Incidencias: no se registraron.

Amonestados: Chávez, Monserrat y Viegas (C). Barrera (H).

Figura: Agustín Jara (C).

Estadio: Municipal Comodoro.

Arbitro: Diego Schooff.

Próxima fecha: 3ª (domingo 28)

- Newbery vs CAI.

- Libre: Huracán.