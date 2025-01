La CAI perdió 1-0 la final de ida de la Región Patagónica

La Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia resignó su largo invicto este domingo de visitante al perder 1-0 ante La Amistad de Cipolletti por la final de ida de la Región Patagónica del Torneo Regional Amateur 2024-2025 de fútbol.

El partido, que se jugó en el Predio Celeste, tuvo el arbitraje de Franco Morón, de General Pico, La Pampa y el gol lo marcó Yoel Juárez.

A poco de iniciado el partido, la CAI tuvo la primera chance cuando Facundo Vilte se escapó con el balón y Luis Torres llegó justo para cortar.

La Amistad respondió cuando Kevin Guajardo envió un centro, cabeceó Javier Solís y la pelota se fue apenas por arriba.

El ’Azzuro’ intentó con un zurdazo de Luis Oyarzo, pero el disparo del chileno se fue muy cerca del palo derecho del arco defendido por Ezequiel Lara.

Cerca de los 20’, la CAI tuvo otra. Primero Gonzalo Figueroa, pero no pudo conectar, y luego Oyarzo que remató de zurda y la pelota se fue cerca.

El local también tuvo otra chance con un remate de Enzo Díaz Muro que se fue afuera y muy cerca del palo derecho del arco custodiado por Francisco Del Riego.

En el segundo tiempo, la CAI tuvo un tiro libre en los pies de José Vivanco, pero su disparo se fue lejos.

Sobre los 33’ de juego, Yoel Juárez le pegó desde lejos y la pelota se fue muy cerca. Se salvó la CAI lo que podía haber sido el 1-0 para el dueño de casa.

Sin embargp, a pocos minutos del final, el propio Juárez, desde afuera y con un zurzado en comba puso el 1-0 para el local. Golazo ante una CAI sorprendida.

Más tarde, Gonzalo Figueroa probó con un remate desde lejos y la pelota se fue desviada. Y ya en tiempo de descuento, el arquero Del Riego le contuvo un cabezazo al goleador Franco Montero.

Llegó el final del partido, y fue victoria de La Amistad que ganó por la mínima y sabe que deberá luchar y mucho cuando dentro de una semana se juegue el desquite de la final.

La revancha se jugará el domingo 26 en el Estadio Municipal Comodoro. El ganador de esta final jugará otra final -por un ascenso al Federal A- ante el vencedor de la Región Pampeana Sur, es decir de la llave entre Costa Brava de General Pico, La Pampa, y Ferro Carril Sud de Olavarría, provincia de Buenos Aires.

Síntesis

La Amistad 1 / CAI 0

La Amistad: Exequiel Lara; Javier Solís, Malcom Giménez, Juan Celaya y Luis Torres; Enzo Díaz Muro, Rodrigo Burgos, Erik Mendoza y Yoel Juárez; Kevin Guajardo y Franco Montero. DT: Jorge Lencina.

CAI: Francisco Del Riego; Franco Flores, Santiago Chamorro, Nasael Quesada y Maximiliano Paredes; José

Vivanco, Facundo Vilte, Matías Avila y Gonzalo Figueroa;

Luis Oyarzo y Valentín Pesse. DT: Nicolás Segura y Andrés Silvera.

Gol ST: 40’ Yoel Juárez (LA).

Cambios ST: 14’ Juan Ignacio Castaño x Torres (LA), 16’ Santiago Vidal x Avila (C), 20’ Antonio Santa Cruz x Mendoza (LA), 23’ Carlos Cardozo x Pesse (C), 35’ Nicolás Domínguez x Díaz Muro (LA), 38’ Mateo Solari x Solís (LA), 45’ Mateo Hawrylak x Figueroa (C).

Amonestados: Díaz Muro (LA). Flores, Vivanco, Del Riego (C).

Incidencias: No hubo.

Arbitro: Franco Morón (General Pico).

Estadio: Predio Celeste (Cipolletti).