La CAI perdió con Newbery y se despidió del Regional

El partido jugado en el Estadio Municipal terminó 4-3. El "Azzurro" necesitaba ganar para seguir en carrera, pero no pudo. Los tantos del "Lobo" los anotaron Domínguez en dos ocasiones, Lucero y Ojeda. Los goles del "Azzurro" fueron marcados por Barrientos, en contra, Jara y Monserrat –de penal-.

La Comisión de Actividades Infantiles quedó eliminada del Torneo Regional Amateur de fútbol al perder este domingo por 4-3 ante Jorge Newbery, quien fue el único equipo de Comodoro Rivadavia que se clasificó para la siguiente ronda del certamen. Huracán, que era el otro equipo de la ciudad, había quedado afuera con anticipación.

En el comienzo del partido y cuando se jugaban 4 minutos, el que avisó fue la CAI con un centro enviado por Mauro Jofré. La pelota la cabeceó Gastón Monserrat y se fue cerca. De esa manera se salvaba el arco del equipo de Sergio Busciglio.

Hasta que Newbery, luego de una salida del lateral de Claudio Ojeda, abrió el marcador gracias a un gol de Emanuel Lucero, quien aprovechó una pelota que peinó Franco Domínguez en el área, le quedó justo y la mandó al fondo de la red.

Sobre el final, Gastón Barrientos se tiró fuerte adentro del área para despejar cuando Fausto Viegas se aprestaba para pegarle al arco y la jugada terminó con amarilla para el defensor del “Lobo”.

En el complemento, Newbery volvió a tener una chance clara con un cabezazo de Francisco Cavallo y la pelota se fue por arriba del travesaño. Sin embargo, el “Lobo” llegó al segundo de la tarde por un gol de cabeza de Domínguez luego de un centro de Ojeda.

Fue un balde de agua fría para el elenco de Gustavo Caamaño ya que perdía 2-0, y con la urgencia de un triunfo para sellar la clasificación. Sin embargo, la CAI llegó al descuento con un gol en contra del defensor Barrientos. La CAI fue en busca del empate y casi lo logra con un remate de Agustín Jara que desvió el arquero Kevin Flores.

Sin embargo, el “Azzurro” llegó al empate y lo hizo por intermedio de Jara, para dejar el partido 2-2 y el sueño de clasificación volvía a hacerse realidad.

Pero a los 13’, vino un tiro de esquina de Ojeda, para que Domínguez, otra vez de cabeza, establezca el 2-3 para el equipo que ofició de visitante y otra vez la CAI la tuvo que volver a remarla.

Siete minutos más tarde, el arquero Flores cometió penal. El encargado de ejecutarlo fue Monserrat quien con un remate sobre el palo izquierdo puso el 3-3.

A siete minutos del final, Newbery casi mete el cuarto con una media vuelta de Domínguez que obligó al arquero Luciano Iturrioz a despejar el balón al tiro de esquina.

En el tercer minuto de descuento, Jara remató al arco y en gran reacción Flores la envió al córner. Y en una contra, el “Lobo” liquidó la historia con un remate de Ojeda que no pudo contener Iturrioz para dejar el juego 4-3.

De esa manera, Jorge Newbery –invicto- fue el único club comodorense que avanzó de ronda, mientras que la CAI, que tenía que ganar, y Huracán, que ya había quedado afuera, terminaron su actuación.

Síntesis

CAI 3 / Jorge Newbery 4

CAI: Luciano Iturrioz; Germán Martínez, Fausto Viegas, Sebastián Leguiza y Mauro Jofré; Santiago Vargas, Luis Vidal, Nicolás Chávez y Joaquín Abarzúa; Gastón Monserrat y Agustín Jara. DT: Gustavo Caamaño.

Jorge Newbery: Kevin Flores; Ariel Rubio, Gastón Barrientos y Walter Perea; Claudio Ojeda, Gabriel Toledo, Francisco Cavallo y Bruno Elorrieta; Lucas Allosa; Emanuel Lucero y Franco Domínguez. DT: Sergio Busciglio.

Gol PT: 18’ Emanuel Lucero (JN).

Goles ST: 5’ y 13’ Franco Domínguez (JN), 8’ Gastón Barrientos (C) en contra, 11’ Agustín Jara (C), 21’ Gastón Monserrat (C) de penal, 49’ Claudio Ojeda (JN).

Cambios ST: al inicio Mateo Bustos x Vidal (C) y Jack Lahora x Abarzúa (C), 14’ Tobías Davis x Vargas (C), 15‘ Oscar Marchant x Allosa (JN), 30’ Marcos Rilo x Cavallo (JN).

Amonestados: Viegas, Chávez (C). Ojeda, Barrientos, Perea, Cavallo, Elorrieta, Rilo (JN).

Incidencias: no se registraron.

Arbitro: Diego Schooff.

Cancha: Estadio Municipal.