La CAI reaccionó a tiempo y lo dejó en la cornisa a Huracán

En un entretenido partido, correspondiente a la segunda fecha de la Zona Patagónica 2 del Torneo Regional de Transición, la Comisión de Actividades Infantiles venció 3-2 a Huracán, en el estadio municipal.

Así, el conjunto dirigido por Nicolás Segura debutó con el pie derecho en un certamen que no perdona el desperdicio de puntos, mientras que los de César Villarroel, que en la próxima jornada tendrán descanso, quedaron muy complicados porque venían de empatar 1-1 con Jorge Newbery.

Este miércoles se cerrará la primera rueda, con el encuentro Newbery-CAI en el mismo escenario, a partir de las 17. Después, a cada uno de los tres equipos le quedarán dos partidos para obtener el único pasaje a la Etapa Final, en busca de uno de los cuatro ascensos al Federal A, la tercera categoría del fútbol argentino.

En el encuentro de esta tarde, tras pasar un susto, Huracán pegó primero. A los 11’ lo tuvo la CAI, con un disparo cruzado de Matías Vargas que rozó el ángulo, luego de una desinteligencia en la salida entre Maximiliano Biasussi y Ezequiel Llesona, pero a los 12’ el error estuvo en el área de enfrente. Tras un rechazo que quedó corto, el ex “azzurro” Jesús Molina no tuvo más que empujar la pelota para festejar.

El elenco de Segura y Silvera no se resignó y casi lo empata después de un centro de Jorge Gaitán, que no pudo conectar de cabeza Jack Lahora.

El “Globo” le cedió terreno al rival, aunque pudo haber aumentado de contra. El desarrollo se cayó en un pozo, porque la CAI no encontró la llave y Huracán se cerró inteligentemente, sin replegarse demasiado, hasta que llegó el entretiempo.

El “Azzurro” había dejado una mejor imagen en el final de la etapa inicial, y le puso justicia al marcador apenas arrancó el complemento. A los 4’, un centro de Claudio Acosta encontró la cabeza de Marcos Rilo, la pelota dio en el travesaño y le quedó servida a Mauro Jofré, que solo tuvo que ajustar su remate en el área para decretar el empate.

Vale destacar el trabajo de Jofré, con presencia por la banda izquierda cada vez que la CAI fue al ataque, al igual que algunas subidas de Rilo, por lo que el “Azzurro” siempre tuvo varias alternativas a la hora de atacar.

Huracán se desconcentró y se lo dieron vuelta. Lahora la peleó en el área, Biasussi lo derribó desde el suelo y Carlos Rujano cobró el claro penal, que a los 15’ fue cambiado por gol en los pies de Rilo.

La CAI no lo dejó recuperar al adversario, y a los 25’ anotó el tercero en una contra perfecta. Rilo despejó, Jofré dominó, se abrió camino y, tras tirar una pared con Gaitán, se la pasó a Matías Vargas, quien empujó el balón en el área chica.

A partir de allí, el “Azzurro” se relajó un poco y Huracán lo aprovechó, con el descuento de otro ex CAI, Matías Jara, de cabeza. Pudo haberlo empatado el “Globo”, con un forzado cabezazo de Jara, pero el cuadro de Segura y Silvera supo controlar las acciones en el final y se quedó con una victoria más que positiva.

.....................................................

Síntesis

CAI 3 / Huracán 2

CAI: Mateo Grasso; Marcos Rilo, Fausto Viegas, Sebastián Leguiza y Mauro Jofré; Claudio Acosta, Diego Fernández, Luis Vidal y Jorge Gaitán; Matías Vargas y Jack Harry Lahora. DT: Nicolás Segura y Andrés Silvera.

Huracán: Federico Giacone; Agustín Bellone, Maximiliano Biasussi, Ezequiel Llesona y Facundo Araya; Brian Castillo, Oscar Chiquichano, Jorge Barrera y Brian Garino; Jesús Molina y Nelson Martínez Llanos. DT: César Villarroel.

Gol PT: 12’ Jesús Molina (H).

Goles ST: 4’ Mauro Jofré (C), 15’ Marcos Rilo (C) -de penal-, 23’ Matías Vargas (C) y 37’ Matías Jara (H).

Cambios ST: 18’ Sebastián Tureo por Castillo (H); 25’ Lucas Onit por Jorge Barrera (H) y Brian Vega por Jesús Molina (H); 29’ Lautaro Ibarra por Jack Lahora (C); 33’ Gastón Monserrat por Claudio Acosta (C); 35’ Matías Jara por Nelson Martínez Llanos (H) y Fabián Zúñiga por Brian Garino (H); 40’ Rodrigo Meccia por Matías Vargas (C) y 43’ Sebastián Benites por Jorge Gaitán (C).

Incidencias: no se registraron.

Amonestados: Fausto Viegas, Diego Fernández y Sebastián Leguiza (C). Brian Castillo, Oscar Chiquichano, Maximiliano Biasussi y Brian Garino (H).

Figura: Mauro Jofré (C).

Estadio: Municipal Comodoro.

Arbitro: Carlos Rujano.