Le ganó a Juan José Moreno de Puerto Madryn en sus tres categorías formativas Sub 13, Sub 15 y Sub 17 y ya piensa en la siguiente fase.

La CAI tuvo un miércoles ideal por el Torneo Juvenil

La Sub 13 de la CAI ganó todos sus partidos de la primera fase. Foto: Prensa CFFA.

Las categorías formativas de Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia tuvieron un miércoles ideal ya que ganaron en sus tres divisiones -Sub 13, Sub 15 y Sub 17- por la última fecha del Torneo Juvenil que organiza el Consejo Federal del Fútbol Argentino.

En ese contexto, la jornada -ante Juan José Moreno de Puerto Madryn-, arrancó en el Estadio Municipal de Km 3 con el partido de Sub 13.

El equipo dirigido por Mauro Villegas, se impuso 3-0 con goles de Esteban Peralta, Bruno Mieres y Valentín Bonelli.

De ese modo, los chicos finalizaron la fase de grupos invictos y con puntaje ideal, ya que ganaron los 12 partidos que jugaron.

Cabe destacar que ambos equipos se clasificaron a la siguiente instancia. La CAI terminó primero con 36 puntos, mientras que J.J. Moreno fue segundo con 27 unidades.

En la próxima fase, el conjunto “azzurro” se medirá con los dos mejores ubicados de la Zona 8, que fueron Maronese de Neuquén (1º) y La Amistad de Cipolletti, Río Negro (2º).

El día continuó con la victoria del equipo Sub 15 por 1-0 con un tanto de Mateo Arce. De esa manera, la CAI finalizó en la primera colocación de la zona y de manera invicta con 32 puntos (10 victorias y 2 empates).

En este grupo, el que también logró clasificarse Huracán de Trelew.

En la próxima fase, la CAI se enfrentará a los mejores ubicados de la Zona 8, es decir a Maronese y Cipolletti de Río Negro.

La tarde terminó con otra sonrisa ya que el elenco Sub 17 dirigido por César Villarroel le ganó 2-1 a su par madrynense, con goles de Lautaro Bustos y Esteban Baeza. Daniel Hualpa marcó el tanto de J.J. Moreno.

La CAI finalizó puntero de la Zona 7 con 27 puntos y se clasificó a la próxima instancia junto a Huracán de Trelew, que terminó segundo con 25.

De ese modo, la CAI logró clasificarse con sus tres categorías a la siguiente fase y punteros de su respectiva zona.

Panorama de la 14ª fecha (Zona 7)

MIERCOLES 24

En el Estadio Municipal - Km 3

SUB 13

- CAI 3 (Esteban Peralta, Bruno Mieres y Valentín Bonelli) / J.J. Moreno 0.

SUB 15

- CAI 1 (Mateo Arce) / J.J. Moreno 0.

SUB 17

- CAI 2 (Lautaro Bustos y Esteban Baeza) / J. J.Moreno 1 (Daniel Hualpa).

Los clasificados de las zonas 7 y 8

Sub 13

CAI (Comodoro Rivadavia)

Juan José Moreno (Puerto Madryn)

Maronese (Neuquén)

La Amistad (Cipolletti)

Sub 15

CAI (Comodoro Rivadavia)

Huracán (Trelew)

Maronese (Neuquén)

Cipolletti (Río Negro)

Sub 17

CAI (Comodoro Rivadavia)

Huracán (Trelew)

Cipolletti (Río Negro)

Puerto Moreno de Bariloche (Río Negro).