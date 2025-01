La calentura de Flor Peña con Telefe por la vuelta de Poné a Francella

Para sorpresa de muchos, Telefe anunció el retorno de Poné a Francella, un programa de humor que se emitió entre el 2001 y el 2002. En este sentido, Flor Peña, una de las figuras que fue parte de este ciclo, se refirió a esta decisión y no se mostró para nada de acuerdo con que se vuelva a transmitir.

Es que el humor que hacía Guillermo Francella en aquellos años ha quedado un tanto anticuado para los pensamientos actuales. Sucede que el paso del tiempo logró abrir los ojos de los televidentes, quienes descubrieron que los scketch de “La Nena” con Julieta Prandi y el de Sambucetti con Flor Peña tienen mensajes de aprobación al abuso infantil y el acoso sexual.

Ante esta situación, para no quedar pegada y que no parezca que avala estas situaciones, la actriz expuso sus sensaciones. Es que visitó Sería Increíble, el programa de Nati Jota que se emite por OLGA, y no temió a la hora de pararse en la vereda de enfrente de Telefe por utilizar este polémico material.

Es que a sabiendas de que el contenido no va de la mano con los tiempos y pensamientos que corren, de igual manera las autoridades decidieron ponerlo al aire. Es por eso que ella se proclamó en contra de esta postura: “Para mí está pasado. No da que lo pasen de vuelta”.

Sin embargo, también aclaró: “Yo amé hacer Poné a Francella. Amo laburar con Guille. Creo que soy la mujer con la que él más trabajó. Aprendí mucho de él. Pero yo creo que el humor tiene que ver con las épocas. Uno puedo entender a (Alberto) Olmedo mirando para atrás y entendiendo que era el humor que nos reíamos, pero hoy lo ponés y no te reís. Está fuera de contexto”.

Es por eso que Flor Peña analizó su rol en los scketch y trató de urilizarlos para concientizar sobre lo que está mal: “Yo todavía me estoy preguntando si Sambucetti... No tengo una decisión tomada. Me puse a pensar con esta cosa del feminismo y el acoso, pidiendo igualdad y respeto, ¿qué onda cuando es al revés? Si fuera un sketch de un tipo acosando a la mina, estaríamos cancelándolo”.

Por lo que se justificó: “En ese momento no entendíamos nada. Si yo te cuento lo que he pasado en mi vida con actores. Cosas que la veo en contexto y son increíbles. Una mujer acosando a un tipo no está bien. Obvio yo me río de todo en la intimidad, que si alguien te grabara estarías cancelado”.

Por lo que cerró bajando línea y marcando lo que no está bien: “Yo amo Poné a Francella, pero lo amé en su momento. No sé, me pregunto, si es un programa para verlo hoy. El sketch de La Nena es el más jodido. Era ilegal entonces, ya estaba mal. Lo que pasa es que Julieta Prandi era la chica del momento”.