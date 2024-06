La cifra en dólares que cobrará Furia para hacer presencia

La ex participante de Gran Hermano no se llevó el gran premio, sin embargo, es sin dudas la más popular de todas.

Furia no logró llevarse el premio mayor de Gran Hermano, pero eso no significa que se le hayan cerrado las puertas del éxito. Aunque no ganó el programa, las oportunidades para Furia de alcanzar el dinero que tanto anhelaba no han cesado. Desde su eliminación, han surgido diversas propuestas laborales que la posicionan en el mundo del espectáculo y eventos.

Durante el día de su eliminación, Flavio Mendoza, reconocido productor y director, se hizo eco de la salida de Furia, ofreciéndole un trabajo en alguno de sus espectáculos. Mendoza publicó en X (anteriormente conocido como Twitter) un mensaje directo para Juliana: “¿Furia estás lista para mi nuevo show?”. Este gesto no solo demuestra el interés de Mendoza en incluir a Furia en sus proyectos, sino que también destaca el potencial que ve en ella para brillar en el ámbito del entretenimiento.

Pero esta no fue la única oferta que recibió la reciente eliminada. Ana Laura Román, en el programa El Impertinente, reveló que Furia también ha comenzado a “cotizar” en eventos. “Acá tengo una info que nos pasa Pablo Cabaleiro que nos está mirando y me cuenta que ya están ofreciendo por la presencia de Furia, no es que ella está pidiendo, sino que están ofreciendo 5 mil dólares por la presencia”, mencionó Román. Este tipo de trabajos, conocidos como "presencias", son comunes en el mundo del espectáculo y consisten en asistir a eventos, posar para fotos y participar brevemente, algo que podría generar ingresos significativos para Furia.

“¿Saben lo que es ir a hacer una presencia? Es ir 10 minutos a pararte delante del banner, sacarte 3 fotos y te vas”, explicó Tomi Dente, quien también realiza este tipo de trabajos. Estas apariciones pueden ser una fuente rápida y lucrativa de ingresos, permitiendo a Furia monetizar su fama reciente de manera eficiente.

No obstante, las propuestas laborales para Furia no se limitan al ámbito nacional. En el programa Intrusos, se informó que la jugadora ha sido tentada para participar en la edición chilena de Gran Hermano. "Fue convocada para la edición de GH Chile, que empieza a grabarse en la casa de Argentina, con la conducción de Cecilia Bolocco", comentó Guido Záffora. Esta oportunidad podría no solo ampliar su presencia mediática, sino también consolidar su carrera en el reality show más famoso de América Latina.

Mientras tanto, las reacciones del público no se hicieron esperar. Tanto los fanáticos como los detractores expresaron sus opiniones en las redes sociales. Comentarios como "Está más lista para el loquero que para laburar", "Te vas a arrepentir, jajaja", "Nace una estrella en el espectáculo", y "Ella es show, ¡la van a romper toda! Nuestra Gran hermana", reflejan la polarización que genera Furia, algo que en el mundo del espectáculo puede ser una ventaja, ya que mantiene a la audiencia interesada y atenta.