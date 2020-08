La concejal Saffirio reclama atención presencial en ANSES

Las oficinas de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) continúan cerradas para la atención al público. Si bien se puede obtener un turno para poder ir a la sede de Comodoro Rivadavia, la demanda es tal que no se pueden atender todos los reclamos. Es por eso que Graciela Saffirio, concejal de Juntos por el Cambio y exgerenta de ANSES en Comodoro Rivadavia, manifestó su preocupación por esta modalidad de atención y pidió que se articulen mejores medidas para subsanar las dudas de los beneficiarios.

“Al haber estado casi tres años al mando de ANSES veo con preocupación que sus puertas siguen cerradas porque hay muchas situaciones que los beneficiarios, y sobre todo los jubilados, necesitan resolver sus trámites de forma personal como nos pasa a todos como con un montón de tramites en diferentes ámbitos. En este en particular hay mucha gente que le resulta imposible”, afirmó la edil.

Saffirio explicó que muchos vecinos la consultan para resolver los problemas que tienen para cargar sus datos al sistema. “Me pasó que llamaron a mi teléfono particular porque me decían que no podía cargar el CBU para cobrar el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia). Intenté hacerlo yo con esta persona y saltaba un error de que no era el CBU de esa persona. Para cobrar el IFE tenés que ser titular de la cuenta bancaria y el sistema nos decía que no era el titular de la cuenta y nosotros teníamos el CBU en la mano, otorgado por el banco y que decía que sí. Esas situaciones se repiten mucho”, subrayó a La Posta Radio.

“Hay muchas situaciones que la gente necesita ir y decir ‘tengo este problema’. Seguramente habrá una solución, pero mientras siga una atención telefónica y virtual todas estas situaciones no se van a poder resolver porque sabemos que están trabajando a puertas cerradas con la gente que pudo conseguir un turno. Eso también es muy aleatorio. Ahora que la atención es solo por ahí, es muy difícil conseguir un turno”, criticó.

“ESPERAMOS QUE HILLER PUEDA ESCUCHAR”

En este sentido, la concejala de Juntos por el Cambio destacó que no se ha podido comunicar con la actual gerente de ANSES en Comodoro, Renata Hiller. “Esperamos que esta preocupación que tenemos todos se pueda atender. También entiendo que no depende la decisión de abrir de la nueva gerente porque es una situación que depende de una gerencia regional y de una red de escalafón. No es una decisión de la nueva gerenta, pero es una decisión para plantear”, determinó.

“En muchos lugares del país abrieron sus puertas, poniendo las mamparas que encontramos en los bancos, manteniendo la distancia con todos los protocolos que ameritan con el sanitizante en el ingreso. Todas esas cuestiones que son necesarias en esta nueva modalidad, pero es necesario que abran”, agregó.

En la última sesión del Concejo Deliberante, Saffirio también reclamó para que la casa de leyes sea abierta al público con los protocolos que establecen estos momentos. “Estamos en la misma situación porque atendemos distintos problemas, pero podemos llegar a reunirnos con solo una persona. Uno no está diciendo vamos al Concejo o a ANSES a amontonarnos. Es una situación que ya a esta altura debe ir cambiando”, aseguró.