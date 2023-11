La confusión de Bullrich entre la vaca y la leche

Patricia Bullrich lo hizo de nuevo. La excandidata presidencial mostró durante la campaña muchísimas dificultades a la hora de expresarse. Su mala oratoria la llevó a ser protagonista de decenas de memes en redes sociales. Ahora el punto de partida fue un fragmento de una entrevista televisiva donde tardó casi un minuto en explicar un dicho popular apto para todo público. Y no lo logró.

Entrevistada por TN, la presidenta del PRO intentó cuestionar, lejos de la autocrítica, cómo votó el pueblo argentino en las elecciones generales. De todos modos, no fue certera en la selección de palabras y terminó diciendo algo que no quería y admitiendo una verdad que roza el sincericidio: “A mí me duele que no se vote la corrupción”.

Una vez lanzada esta afirmación, la excandidata que no consiguió los votos necesarios para meterse en el balotaje y quedó muy lejos de lo que esperaban en su círculo, intentó explicar que en verdad no quiso decir lo que dijo. Tampoco sin mucho éxito.

Palabra por palabra, Bullrich dijo: “Me duele. Que no se vote la corrupción, digamos, en el sentido de que hay corrupción y voto en contra de eso. Es decir, es terrible. Porque es como que, digamos, el famoso dicho, ¿no?”.

El famoso dicho al que Bullrich quiso hacer alusión es aquel que dice que quien se quemó con leche, ve una vaca y llora. Simple. Un dicho de diez palabras en su formato más resumido.

Pero, a la exministra macrista le llevó casi cincuenta palabras intentar expresar esta frase del diccionario popular y aun así no quedó del todo claro: “Es decir, la gente, digamos, se quema con leche, ve una vaca y llora. La gente se quema con leche, ve una vaca y no llora”.

Entonces, ¿en qué queda la afirmación? Bullrich, ya hundida en un pantano de palabras, intentó seguir: “Digamos, es exactamente lo contrario. Ve que está la vaca, se quemó con leche y no llora, sigue votando exactamente lo mismo”.