La cuarta del hóckey pista se disputará en el barrio Palazzo

La Asociación Austral de Hóckey dio a conocer en su página de Facebook la programación correspondiente a la cuarta fecha del torneo de pista 2023.

En ese contexto, la acción prevista para este domingo se desarrollará en la Escuela Provincial Nº 722 del barrio Próspero Palazzo.

La actividad tendrá partidos de las categorías formativas, es decir de Sub 14, Sub 16, Sub 19, como así también tres juegos de Primera Damas.

Los partidos en la divisón mayor lo protagonizarán Chenque RC-Calafate Azul, Náutico Amarillo-Deportivo Portugués y Comodoro RC-Santa Lucía.

Programa de la 4ª fecha

Cancha: Escuela Provincial Nº 722 - Bº Próspero Palazzo.

Local: Deportivo Portugués.

10:00 Náutico Amarillo vs Deportivo Portugués; Sub 14. Arbitros: M. Bahl-A. Espinoza.

11:00 Chenque RC vs Calafate Azul; Sub 14. Arbitros: S.Marín-A.Pacheco.

12:00 Náutico Negro vs Deportivo Portugués; Sub 16. Arbitros: S.Marín-A.Espinoza.

13:00 Comodoro RC vs Chenque RC; Sub 16. Arbitros: M. Tramaleo-A. Pacheco.

14:00 Calafate Azul vs Náutico Amarillo; Sub 19. Arbitros: M. Bahl-Y. Quiroga.

15:00 Comodoro RC vs Deportivo Portugués; Sub 19. Arbitros: M.Tramaleo-A. Espinoza.

16:00 Chenque RC vs Calafate Azul; Primera Damas. Arbitros: M. Bahl-S. Marín.

17:00 Náutico Amarillo vs Deportivo Portugués. Primera Damas. Arbitros: A. Pacheco-M. Tramaleo.

18:00 Comodoro RC vs Santa Lucía; Primera Damas. Arbitros: Y.Quiroga-A.Espinoza.