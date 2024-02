La denuncia contra River porque le vendieron una platea donde ¡no se ve un arco!

El ex futbolista y actual concejal por Juntos por el Cambio se hizo viral luego de que se diera cuenta del error.

Sin lugar a dudas comprar hoy un abono de platea para todo el año es algo muy caro, y si a eso se le suma que se trata de un club como River, donde tanta gente quiere ir a verlo lo vuelve mucho más costoso. Y aunque a veces pagar con tiempo de anticipación puede ayudar a pelear contra la inflación, a un hincha del Millonario esto le terminó jugando en contra.

Es que en las últimas horas se volvió viral el caso que vivió Sebastián Neuspiller, ex jugador de fútbol y actual concejal de Juntos por el Cambio por Pilar, quien compró el abono de una platea del Monumental sin saber que se iba a perder gran parte del partido.

El concejal compró por los próximos cinco años una ubicación de la platea de River que al llegar descubrió que no se podía ver uno de los arcos. "Cuando te venden un abono por 5 años en la platea de River y no podés ver el arco", escribió el ex futbolista junto al video que probaba su punto. Es que al parecer la ubicación de la televisión en donde el árbitro puede ver la repetición del VAR tapaba uno de los arcos del partido, haciéndole imposible ver el arco durante todo el encuentro.

Embed [DEPORTES] Le vendieron una platea exclusiva en River y la ubicación le tapa uno de los arcos: Sebastián Neuspiller, excandidato del PRO en Pilar, mostró cómo "se ve" desde su lugar en el Monumental. https://t.co/VqlMPZVzJF pic.twitter.com/rGJXKCl4PY — ElCanciller.com (@elcancillercom) February 5, 2024

COMO ES LA HISTORIA DE SEBASTIAN NEUSPILLER Y RIVER

El actual consejal de Pilar supo ser jugador de fútbol y hasta se convirtió en el goleador histórico de Fénix marcando 181 goles en 183 partidos. Según contó en su pasado, fue a probarse a River cuando tenía 13 años, pero su papá no lo dejó firmar.

“Me llevó mi papá, que atendía a la hija de Pipo Rossi y me acuerdo que en la práctica metí cuatro goles y querían que firme. Pero mi viejo no me dejó porque en ese momento tenía que ir al colegio", contó.